Алтайские маралы появились в Лидском районе. Как бизнесмен возрождает родную деревню

Новости Беларуси. Предприниматель из Минска возрождает свою родную деревню в Лидском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На первоначальном этапе он завёз туда свыше 200 особей алтайских маралов – они станут основой туристического бизнеса. В местном озере уже разводит карпов. А в планах – построить агроусадьбы и базы отдыха, дать работу местным жителям.

Поголовье алтайских маралов мирно пасётся в загоне. Эти олени ещё те путешественники – год назад приехали сюда за 4 с половиной тысячи километров из самого Алтая. Автор всей этой грандиозной затеи – бизнесмен Игорь Андрюшко. Разведение маралов – это только начало. А дальше экспорт пантов, то есть ценных рогов этих оленей, в Китай и Южную Корею, а затем открытие совершенного нового для Беларуси вида туристических услуг.

Игорь Андрюшко, бизнесмен:

С оленей получаются панты, которые потом идут на пантовый гематоген. То есть животное многие годы даёт тебе результат и при этом остаётся живым и здоровым. Это пантовые ванны у нас будут и соответственно, туристическая составляющая, включая деревню Лесники.

Планируется и своя мясопереработка – правда, только отбракованных особей. Но это скорее вторичный продукт. Главное, создать здесь инфраструктуру– с одной стороны что-то вроде зоопарка под открытым небом с экологическими тропами, с другой – домики для отдыха. Есть всё для охоты и рыбалки.

Галина Буро, СТВ:

В этом озере разводят карпов, белых амуров, толстолобиков. Часть рыбы идёт на продажу, остальное – для души. Ведь рыбалка на лоне природы всегда пользуется спросом у туристов. А ещё мангал, шашлык – классика жанра.

Не узнать будет и саму деревню Лесники. Игорь Андрюшко начал покупать здесь бесхозные дома – под капитальный ремонт, некоторые отстроит с нуля. Вдохнуть новую жизнь именно в эту деревню – дело чести для бизнесмена.

Игорь Андрюшко:

В этом доме прошло моё детство и юность, здесь жили мои дедушка и бабушка по маминой линии. Они в своё время рассказывали мне о тех событиях, которые происходили в деревне Лесники, когда деревню сожгли немецко-фашистские захватчики.

Эту историю мужчина слышал с детства много раз: пришёл полицай, предупредил о карательном отряде. Его бабушка с дедушкой успели спрятаться в борозде с картошкой. Так и уцелели. Деревню фашисты сожгли дотла. После войны она буквально возродись из пепла. Но с годами вновь опустела.

Игорь Андрюшко:

Мне задавали вопрос, а чего вы в России не сделали? Так, а смысл развивать там, где не жил, когда будешь приезжать сюда и смотреть на разруху? Поэтому, раз проект есть готовый, мы решили его возобновить здесь, на малой родине.