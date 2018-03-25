Удивительная акция «Подари тепло» проходит в Беларуси. Как чудо-осьминожки помогают недоношенным деткам?

Новости Беларуси. От крохотных носков до чудо-осьминогов. Вязальщицы из четырех стран приняли участие в марафоне «Подари тепло», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изделия из шерсти помогают недоношенным деткам восстановить терморегуляцию и скорее увидеть маму.

Чтобы увидеть маму маленькая Алена ждать не захотела. Родилась раньше положенного срока. Обычно, в такой ситуации врачи забирают малышей на несколько дней на реабилитацию. Но благодаря акции «Подари тепло» этот срок можно сократить. Мастерицы из Беларуси, России, Украины и Казахстана вяжут шерстяные носочки и шапочки для малышей, которые поспешили увидеть мир.

Александра Мишутина, заведующая отделением родильного дома №5:

Это акция, осьминожки эти, и вещи шерстяные, которые нам приносят, они очень помогают, потому что для недоношенных деток очень актуальна проблема терморегуляции. В наших обычных условиях таким недоношенным деткам это делать сложно.

Около 1000 теплых вещей порадовали маленьких жителей столицы. Также в рамках благотворительного марафона вяжут чудо-осьминожков. Такая игрушка пришла из Дании. Щупальца напоминают пуповину матери. Когда малыш их перебирает, восстанавливается сердцебиение.

Дарина Шукевич, координатор проекта «Чудо-осьминожки»:

Когда мама получает такие носочки, шапочки, осьминожки – она понимает, что она не одна. Что есть кто-то, кто ее поддержит в этом жизненном этапе. Когда мама довольна, доволен малыш.

К своей работе вязальщицы относятся серьезно. Все вещи проходят строгий контроль качества. Каждая деталь, вплоть до последней петли проверяется до того как попадет в роддом, а после перестирывается и только тогда попадает в руки молодым мамам.

Наталия Шеметова, СТВ:

Для тех, кто хочет поделиться своей добротой и принять участие в теплой акции, проходят мастер-классы по вязанию. Здесь рассказывают об особенностях плетения, необходимой пряже и о размерах готовых носочков. Проект существует уже 2 года благодаря инициативе молодой девушки. За это время стремительно увеличивается количество участников. Прежде чем идея стала реальностью, Алене понадобился не один месяц.

Алена Коваленко, координатор проекта «Носки для жизни»:

Я сама ходила по роддомам и носила осьминожки, чтобы узнать, есть ли в этом потребность. Как опыт показал, наши осьминожки помогают.