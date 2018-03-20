«Я рискнул»: Александр Лукашенко о том, как был принят Декрет «О развитии цифровой экономики»

Новости Беларуси. 20 марта Александр Лукашенко встретился с представителями культурной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В дискуссии приняли участие 270 человек – лучшие студенты учебных заведений в сфере культуры, молодые творческие работники и педагоги. Молодые люди задали Президенту десятки вопросов, которые коснулись как серьезных, так и очень личных тем.

Вопрос:

Ни для кого не секрет, что работа Президента – очень серьезная и ответственная. Вы управляете страной, отвечаете за благополучие государства. Да и в принципе, наверное, в работе любого политика все четко регламентировано. Скажите, как вы думаете: допустимы ли в политике элементы творчества?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, что мы первая страна, которая рискнула и приняла серьезные решения, в конце года они были озвучены, по IT-технологиям, по цифровой экономике. Это будущее. Прошло буквально два-три месяца, и мы понимаем, что мы попали в точку. Но тогда то, что мне предлагали, я вообще не то что не воспринимал – я не понимал этого. Да и многие в этой аудитории не знают и не понимают, что такое цифровая экономика и с чем ее едят. А есть-то ее придется, порой – ни с чем. Потому что если отстанем, то завтра и творчества вашего не будет. Даже у вас, у творческих людей: вы очень многое переводите на цифру, как принято говорить. И у художников – я не говорю уже о музыкантах и так далее. Даже скульпторы. Без этого нет вашего творчества, нет этого менеджерства, продюсерства, и вроде звезды не зажгутся. Это будущее. За год мы создали эту нормативно-правовую базу. И когда мне положили на стол это все – я не скажу, что я уже так уже преобразовался и образовался за этот год, изучил и был в этом плане специалистом. Нет. Я исходил из простой народной мудрости. Посмотрел, что они предлагают. Какие негативные последствия? Такие и такие. Кто от них пострадает? Они же. Это тоже не пересекается нигде – это их предложение, они будут страдать. И так далее.

Естественно, правительство и другие органы власти внесли свои предложения и замечания. И я дошел до того, что если даже все это не состоится, государство ничего не потеряет. Подучившись немножко, переговорив с ними всеми, повстречавшись в конкретных компаниях, посчитав деньги, которые государство может получить (государство немного получит тут денег, но люди их получат, образование поднимется на неимоверно высокий уровень, появится новое образование, которого у нас в стране не было), я рискнул. Творчески подойдя к этому, я подписал документы. Сегодня не жалею. Сегодня они уже ко мне приходят (первый раз скажу об этом – глава Администрации здесь присутствует, ей придется реализовывать), просят создать Министерство цифровой экономики в Беларуси. Я аж вздрогнул, когда услышал это. И думаю: куда его вмонтировать? Или с чем-то объединить? А они говорят: «Александр Григорьевич, не переживайте. Мы деньги на это Министерство отдадим на 100 % и даже больше». Я им сказал, что, скорее всего, такое решение я поддержу. Если это элемент творчества – не очень интересный, конечно, для вас, может быть, и для людей. Но вот такой вот элемент творческого риска, он должен у политика присутствовать всегда. Многие говорят о безопасности – и внутренней, и внешней – нашего государства. Антитеррористической безопасности, вообще военной безопасности. Ну что, вы скажете, что это для нас не актуально? Посмотрите, что вокруг творится. Далеко ходить не надо: вниз посмотрите на карте, и вы увидите, что происходит в нашей родной Украине, в других странах – еще ниже Сирия там, Ирак и так далее. Везде появляются вопросы внешней безопасности для этих государств (я не говорю о внутренней безопасности, внутреннем терроризме).