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В Беларуси профессиональный праздник отмечают работники ЖКХ

25 марта 2018 12:08
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Новости Беларуси. Как сделать жизнь комфортной, а городу придать больше красоты и уюта. Свой праздник отмечают работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси профессиональный праздник отмечают работники ЖКХ-1

Эти люди без преувеличения, знают все о доступном и качественном сервисе. Поздравил их с профессиональным праздником и  Александр Лукашенко. В сфере ЖКХ трудятся десятки тысяч белорусов. Жилищно-коммунальное хозяйство страны включает в себя около 650 предприятий.

В Беларуси профессиональный праздник отмечают работники ЖКХ-4

В ближайших планах извлекать четверть ресурсов из переработанного сырья. Уже построено 6 объектов, которые занимаются добычей биогаза из мусорных полигонов.

# общество # Фотофакт # Проблемы ЖКХ

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