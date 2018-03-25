В Беларуси профессиональный праздник отмечают работники ЖКХ

Новости Беларуси. Как сделать жизнь комфортной, а городу придать больше красоты и уюта. Свой праздник отмечают работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Как сделать жизнь комфортной, а городу придать больше красоты и уюта. Свой праздник отмечают работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эти люди без преувеличения, знают все о доступном и качественном сервисе. Поздравил их с профессиональным праздником и Александр Лукашенко. В сфере ЖКХ трудятся десятки тысяч белорусов. Жилищно-коммунальное хозяйство страны включает в себя около 650 предприятий.
В ближайших планах извлекать четверть ресурсов из переработанного сырья. Уже построено 6 объектов, которые занимаются добычей биогаза из мусорных полигонов.