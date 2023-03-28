Талант – это поручение от Бога. Писатель Василий Ирзабеков о том, как распознать дар

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с писателем, филологом-языковедом Василием Ирзабековым. Как распознать талант у человека? Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Вы как-то сказали о том, что талант – это поручение от Бога. Как его распознать, чтобы выполнить этот призыв?

Василий Ирзабеков, писатель, филолог-языковед:

Кого вы спрашиваете, самый ленивый в мире человек. В Евангелие мы встречаем понятие таланта – это мера серебра, лукавый ленивый раб. Действительно, талант – поручение от Бога, я в этом убежден, ведь надо будет отчитываться. Если он дал самый опасный дар – это дар слова, словом можно человека вести в любую сторону. Я люблю русские романсы, самый любимый «Не уходи, побудь со мною». Почему я преднамеренно беру романсы? Есть понятие высокий жанр, городской романс, не самый высокий жанр. Не уходи, побудь со мною, здесь так отрадно, так светло, я поцелуями покрою уста, и очи, и чело. Уста, очи, чело – это три церковнославянских слова. И получается, когда я, смертный человек, который станет прахом, другому смертному человеку хочу признаться в любви, я не могу говорить на обычном языке. Я перехожу на этот стиль. А теперь возьмем романс и эту строчку и переведем на современный русский язык. Я поцелую тебя в губы, в глаза, это вообще прощание с покойником, в лоб. А теперь главное скажем. Переведенный мною русский вариант, информация поменялась? Нет. Все те же были локации. Что поменялось? Небо ушло. Поэзия ушла. И тогда последний вопрос я задаю тем людям. Вы в храм приходите зачем? За информацией? Библиотека, «Википедия», интернет со множеством ресурсов. А в храм мы ходим за благодатью, неизреченной благодатью. Источником восприятия которой является не мозг, а сердце человека. Олег Лепешенков:

В Беларуси два государственных языка: русский и белорусский. Они равноправны, но порой делаются попытки найти некие противоречия. Как этого избежать?

Василий Ирзабеков:

Если бы я жил в Беларуси, я бы непременно старался говорить по-белорусски тоже. Я не смог бы никогда жить в каком-либо государстве, если бы не говорил на этом языке. Хотя бы пытался бы понять. Это вопрос культуры, как мне кажется. Есть три замечательных языка: русский, белорусский и украинский. Все попытки представить их как абсолютно разные языки разных народов несостоятельны. Я три с половиной недели провел в Китае, удивился. Если человек с Харбина с севера приезжает в Хайнань, где я был на юге, они не совсем понимают друг друга. Настолько различные диалекты. Во Франции тоже. Это везде присутствует, никто из этого не делает спекуляций, это совершенно нормальное явление. У нас в православии замечательный постулат – Христос всех соединяет. А враг человека все разъединяет. Это все спекуляции. Когда слушаю «Песняров» в ранней юности, а украинские песни, а русские народные песни, они все просто прекрасны.

Как преодолеть разделение, которое навязывается, чтобы разобщить славянские народы? Олег Лепешенков:

Как преодолеть сейчас то разделение, которое создалось искусственно, которое раздувалось теми, кто не желает добра нашим славянским народам? Василий Ирзабеков:

Дело в том, как говорят святые отцы, что самое полезное занятие – это наблюдать за своим сердцем. Нас приучили к глобальным масштабам, надо всегда спасать все человечество. Это так здорово любить все человечество, потому что никаких усилий от меня это не требует. А вот любить того человека, который рядом со мной под одной крышей, это совсем непросто, во всех ситуациях любить. Есть прекрасный постулат православный: сражаешься там, где стоишь. И стой там, где сражаешься. И еще мой девиз: делай, что можешь, что должно, и будь что будет. Не надо на себя брать повышенные обязательства. Вот кто меня окружает, Серафим Саровский дал нам – спаси сам, и тысячи спасутся. Есть русское слово подвиг, оно подразумевает, что надо что-то сдвинуть. Что трудного тут? Я видел, что ролик есть. Там человек зубами вагон двигает. Это подвиг? Да нет. Это спортивный рекорд какой-то. Подвиг – это сдвинуть самую тяжелую вещь на свете. А что самое тяжелое на свете? Чтобы мне самого себя сдвинуть, это очень трудно. И когда я в самом себе начну уничтожать… Ведь жизнь нам каждый день подкидывает сотни поводов не любить других людей. Посмотри, как он машину поставил, подсек меня на дороге, зашел первый в помещение и даже дверь не придержал. С утра до ночи это все время нашептывание: они все плохие. Если я начинаю это в себе выкорчевывать, время Великого поста как нельзя больше для этого подходит. Я не замечу, как мир поменяется вокруг меня. Олег Лепешенков:

Что бы вы еще хотели обратить к нашим зрителям, чтобы у них это осталось от встречи?