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47 узников крупской тюрьмы были заживо сожжены в деревне Новая Жизнь

28 марта 2023 17:39
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Новости Беларуси. В Крупском районе узнают новые подробности трагедии в деревне Новая Жизнь. В годы войны здесь были заживо сожжены фашистами 47 узников тюрьмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

47 узников крупской тюрьмы были заживо сожжены в деревне Новая Жизнь-1

Сейчас поисковой работой занимаются сотрудники музея, специальная группа и неравнодушные местные жители. Удалось выяснить 25 фамилий узников. И работа в этом направлении продолжается.

Подробности в видеоматериале.

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# Великая Отечественная война # общество # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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