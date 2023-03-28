47 узников крупской тюрьмы были заживо сожжены в деревне Новая Жизнь

Новости Беларуси. В Крупском районе узнают новые подробности трагедии в деревне Новая Жизнь. В годы войны здесь были заживо сожжены фашистами 47 узников тюрьмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Крупском районе узнают новые подробности трагедии в деревне Новая Жизнь. В годы войны здесь были заживо сожжены фашистами 47 узников тюрьмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сейчас поисковой работой занимаются сотрудники музея, специальная группа и неравнодушные местные жители. Удалось выяснить 25 фамилий узников. И работа в этом направлении продолжается.
Подробности в видеоматериале.
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