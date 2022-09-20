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«Такую задачу поставил Президент». Как изменится работа белорусской таможни к концу года?

20 сентября 2022 17:29
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Новости Беларуси. Обновленная Концепция национальной безопасности должна быть абсолютно откровенной. Такое требование к корректировке документа предъявил Президент, принимая с докладом госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

​Лукашенко об обновленной Концепции нацбезопасности: если мы с Россией, значит, мы с Россией, и пусть никто нас не критикует. Подробности.  

По понятным причинам, принятые решения и маневры публично Госсекретарь озвучил в обтекаемых формулировках. Но для понимания вот хотя бы вот одна небольшая, но говорящая деталь, которой уже после своего доклада поделился глава Таможенного комитета. Он тоже был во Дворце Независимости.  

«Такую задачу поставил Президент». Как изменится работа белорусской таможни к концу года?-1

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:  
Мы к концу следующего года во всех пунктах пропуска в отношении грузовых транспортных средств паспортный контроль будем осуществлять именно сотрудниками таможенных органов. Такую задачу поставил Президент. Те пограничные службы, которые таким образом высвободятся из этой работы, будут направлены на усиление охраны границы.  

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# Таможня Беларуси # общество # Александр Вольфович # Александр Лукашенко # Владимир Орловский # Алена Сырова # Фотофакт

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