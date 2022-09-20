«Такую задачу поставил Президент». Как изменится работа белорусской таможни к концу года?

Новости Беларуси. Обновленная Концепция национальной безопасности должна быть абсолютно откровенной. Такое требование к корректировке документа предъявил Президент, принимая с докладом госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Лукашенко об обновленной Концепции нацбезопасности: если мы с Россией, значит, мы с Россией, и пусть никто нас не критикует. Подробности.

По понятным причинам, принятые решения и маневры публично Госсекретарь озвучил в обтекаемых формулировках. Но для понимания вот хотя бы вот одна небольшая, но говорящая деталь, которой уже после своего доклада поделился глава Таможенного комитета. Он тоже был во Дворце Независимости.