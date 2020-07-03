Такси по болоту, целебные криницы, подвесные мосты и тысячи редких птиц: каким бывает отдых в Беларуси

Валдайский ледник щедро наградил Беларусь реками-озерами, за что нас по праву называют Синеокой, легкими Европы, краем клюквы и зубров. Более 11 тысяч озер и почти в 2 раза больше рек! Голубоглазая влюбляет с первого взгляда и манит рыболовов. Особенно хорош улов на Припяти и Браславских озерах. Причем, последние природа одарила даже островами. Так что за экзотикой не нужно ехать за тридевять земель.

Есть у нас и свои Мальдивы! Космический ландшафт находится в районе деревни Хотиново Любанского района. Когда-то здесь добывали известь для строительного комбината. Но у природы были другие планы... Александр Варвашевич, инженер по охране Любанского лесхоза:

В свое время работающие здесь люди столкнулись с водоносным слоем, который моментально заполнил углубления в земле и на первом, и на втором озере. Было решено работы не продолжать. Вода зеленая по той причине, что здесь имеется известь, соли кальция. Многие верят в то, что эта вода целебная.

Но нырять, как на Нарочи, не получится. Глубина 40 метров, а прогревается вода всего на 2. Купаться в изумрудной воде строго запрещено, но фото получаются, действительно, драгоценными! Беловежская пуща. Реликтовый лес Европы, заповедная даль, наследие ЮНЕСКО и наша гордость. За силами и вдохновением сюда приезжают сотни туристов. Не перестает вести фотоохоту и Ирена Гудиевская. Вековую печаль она запечатлела в разные поры года.

Ирена Гудиевская, фотохудожник:

В последнее время занимаюсь пропагандой не только наших людей, но и болот, наших озер, Полесья и вписываю туда красивых прыгажунь, которые тоже для меня символы. За кадром вся жизнь. Например, девушка, пасущая зубров – это символ, потому что у нас в 17-м или 19-м была убита последняя зубриха, а сейчас стало в районе 500 зубров. Этого уже могло и не быть!

Проекту «Символы Беларуси. В поисках» уже 7 лет. Атмосферные кадры с васильковыми полями, янтарным льном и кувшинками увидели уже в 10 странах. Но фотограф хочет показать уникальность нашей земли не иностранцам, а прежде всего научить ценить свое белорусов. И в этих кадрах, в которых застыла первозданная красота, ей удается.

Ирена Гудиевская:

Вот реально нес аист такой крест над Беларусью и он стал символичный. И в Минске были развешаны такие билборды. Девушка – они не просто идет, она по полю с конюшиной. И там вторым планом стоит дуб – символ могущества, и конюшина находится в нашем гербе.

Еще один символ – белорусские болота. Наше «богатство» площадью 1,7 миллиона гектаров очищает атмосферу, как 20 миллионов гектаров леса. А Ельню справедливо назвать Другой Планетой. Причем для туристов здесь созданы все условия – экотропа, наблюдательные вышки, болотоступы и даже местное такси – болотоход!

Иван Борок, директор республиканского ландшафтного заказника «Ельня»:

Сфагнум – это так называемая гуминовая кислота, которая уничтожает все микроорганизмы. Вода – фактически дистиллят, поэтому ее можно спокойно пить. Вдавливается участок сфагнума ладошками, набирается водичка и пьется. Кисловатая, но вкусная. Единственное, ей практически невозможно напиться, тут нет ни солей, ни минералов.

Николай Черкас, специалист по природоохранным вопросам ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

Здесь проходят миграционные пути журавлей и гусей. Есть очень интересные виды – белая куропатка, чернозубая гагара, которые практически нигде не встречаются. Наиболее привлекательный – это фестиваль «Журавли и журавины» в Миорах. Здесь до 7 тысяч птиц останавливаются.

Наполнять корзины клюквой можете не только на Ельне, но и на Полесье. Ольманские болота также чудо природы. В этих же краях Белорусская Амазония, край пойменных дубрав – Национальный парк Припятский. Стать ближе к дикой природе и посмотреть на косуль, оленей и другую живность поможет сафари-парк.

Александра Володина, кандидат исторических наук, экскурсовод:

Не обязательно ехать за 350 километров, чтобы увидеть зубров. Гораздо ближе, около 100 км. от Минска в северном направлении есть Березинский биосферный заповедник. Даже зубр Валера дает себя покормить, как большая корова, с руки.

За последние годы инфраструктура в заповедных зонах выросла в разы. Стать ближе к природе помогут байдарки, велодорожки, экотропы. В этом плане интересен Березинский заповедник и Налибокская пуща. В последнюю, к слову, год назад завезли диких лошадей тарпанов. Идеальное место для выходного дня.

Ирина Воронович, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Беларусь обладает комфортным климатом, который благоприятен для проведения отпуска. Большое количество туристов приезжают, в первую очередь, это страны-соседи. Россия, Литва, Польша, Латвия. И Брестская область и Гродненская, которая включает Августовский канал – они обладают правом преимущества и правом посещения по безвизу.

Воспарить над синей гладью и расправить крылья помогут подвесные мосты. Самый впечатляющий находится в одноименном городе Мосты. 193 метра в воздухе сулят удачу. Здесь вешают замочки молодожены и загадывают желания.

Волшебные свойства есть и у наших родников. Студеные слезы забирают все плохое и наполняют силами. Один из таких чудотворных источников располагается под Славгородом. На Маковей на Голубую криницу приезжают сотни паломников.

Светлана Езерская, председатель Славгородского районного совета депутатов:

Есть легенда, что те, кто увидит проходящую по ручью вверх щучку, встретит настоящую любовь. Испокон веков паломничество на криницы было самым большим на территории Беларуси. В старые времена наши бабушки и дедушки сюда приходили только пешком из Киева, Могилева, Минска…

Александра Володина:

Криничка под Раковом, например, помогает при болезнях глаз, криничка Параскевы-Пятницы под Могилевом помогает женщинам. И говорят, что каждая женщина хоть раз должна туда съездить и окунуться.