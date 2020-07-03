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«Меньше ручного труда». Как выглядит современная 5-этажная мельница и кто на ней работает

03 июля 2020 06:58
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Новости Беларуси. Никаких камней-жерновов, водяного колеса или килограммов повсюду рассыпанной муки. Именно так чисто выглядит современная пятиэтажная мельница.  

«Меньше ручного труда». Как выглядит современная 5-этажная мельница и кто на ней работает -1

Загружают зерно – выгружают муку. Процесс очистки, сортировки, увлажнения и помола скрыт от лишних глаз.   

«Меньше ручного труда». Как выглядит современная 5-этажная мельница и кто на ней работает -4

Но Мария Голованова, сменный крупчатник мельницы агрокомбината «Скидельский», детально знает, какое оборудование за что отвечает.       

«Меньше ручного труда». Как выглядит современная 5-этажная мельница и кто на ней работает -7

Мария Голованова, сменный крупчатник мельницы ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»:  
Это самотеки. По ним идет мука.  

«Меньше ручного труда». Как выглядит современная 5-этажная мельница и кто на ней работает -10

На комбинате знают: хочешь хороший результат – доверь дело Марии Головановой. Скромная, она не умеет хвастаться. За нее говорят показатели: качество и количество получаемой муки, будь то сорта пшеничной или ржаной – за сутки больше сотни тонн. Кстати, здесь же крупа из детства.      

«Меньше ручного труда». Как выглядит современная 5-этажная мельница и кто на ней работает -13

Мария Голованова:  
Здесь у нас отбирается манка. Кроме муки, мы еще производим ее.  

«Меньше ручного труда». Как выглядит современная 5-этажная мельница и кто на ней работает -16

30 лет назад она приехала в Скидель из Могилевской области. Там отработала три года после института и все же решила вернуться на малую родину. С тех пор посвятила себя ответственному и сегодня совсем уже не пыльному делу. За время ее работы, мельница прошла несколько модернизаций.     

«Меньше ручного труда». Как выглядит современная 5-этажная мельница и кто на ней работает -19

Мария Голованова:   
Нам уже поставили польское оборудование, вот уже смотрели. Это на четвертом этаже у нас рассева польские, на третьем этаже вымольные машины, шнеки сборные, ситовейка, вальцовые станки. Естественно, выросла производительность труда. Стало чище у нас, меньше ручного труда. Легче, намного легче стало, приятнее.  

«Меньше ручного труда». Как выглядит современная 5-этажная мельница и кто на ней работает -22

Мельников уважали во все время: еще бы! Мука – это хлеб. Мария Голованова признается: печь вкусные блюда для семьи из муки собственного производства – это отрада для души.  

Мария Голованова:
Внуки у меня любят блины. Блины у меня почти каждый день, будем так говорить. Пеку пироги, но редко уже, времени просто не хватает на все. Если надо, то и торт спеку по большим праздникам.   

«Меньше ручного труда». Как выглядит современная 5-этажная мельница и кто на ней работает -25

Галина Буро, СТВ:  
А по секрету нам расскажите, какая у вас мука самая вкусная?  

Мария Голованова:
Высший сорт. 28 клейковина.    

«Ухаживаю за ними, как за маленькими детками». Белоруска больше 20 лет работает телятницей (читать далее).   

# Год малой родины # общество # Мария Голованова # Галина Буро # Фотофакт

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