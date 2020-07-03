«Меньше ручного труда». Как выглядит современная 5-этажная мельница и кто на ней работает

На комбинате знают: хочешь хороший результат – доверь дело Марии Головановой. Скромная, она не умеет хвастаться. За нее говорят показатели: качество и количество получаемой муки, будь то сорта пшеничной или ржаной – за сутки больше сотни тонн. Кстати, здесь же крупа из детства.

Мария Голованова : Здесь у нас отбирается манка. Кроме муки, мы еще производим ее.

30 лет назад она приехала в Скидель из Могилевской области. Там отработала три года после института и все же решила вернуться на малую родину. С тех пор посвятила себя ответственному и сегодня совсем уже не пыльному делу. За время ее работы, мельница прошла несколько модернизаций.

Мария Голованова : Нам уже поставили польское оборудование, вот уже смотрели. Это на четвертом этаже у нас рассева польские, на третьем этаже вымольные машины, шнеки сборные, ситовейка, вальцовые станки. Естественно, выросла производительность труда. Стало чище у нас, меньше ручного труда. Легче, намного легче стало, приятнее.

Мельников уважали во все время: еще бы! Мука – это хлеб. Мария Голованова признается: печь вкусные блюда для семьи из муки собственного производства – это отрада для души.

Мария Голованова:

Внуки у меня любят блины. Блины у меня почти каждый день, будем так говорить. Пеку пироги, но редко уже, времени просто не хватает на все. Если надо, то и торт спеку по большим праздникам.