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«Ухаживаю за ними, как за маленькими детками». Белоруска больше 20 лет работает телятницей

03 июля 2020 06:59
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Новости Беларуси. 250 телят МТК «Львовка» свою кормилицу узнают по голосу. Больше 20 лет Янина Калейник начинает работу в 6:30 утра с ясельной группы – этим малышам меньше месяца от роду. Теленок каждый день должен набирать около 900 граммов веса. Ее подопечные всегда в лидерах. И дело не в особом молоке или корме, скорее в добросовестном подходе и ласковом слове.     

«Ухаживаю за ними, как за маленькими детками». Белоруска больше 20 лет работает телятницей -1

Янина Калейник, животновод СКУП «Волковысское»:  
Наносить сено, убрать старое сено, концентраты раздать, попоить два раза молочком, стены почистить, подослать. Все в наши обязанности входит. Я ухаживаю за ними, как за маленькими детками.  

«Ухаживаю за ними, как за маленькими детками». Белоруска больше 20 лет работает телятницей -4

Янина Калейник сама уже не вспомнит, как пути привели ее на ферму сельхозпредприятия «Волковысское». Наверное, так должно было случиться. Сама местная, она работала то на стройке, то на поле. Но к тому не лежала душа. А здесь с телятами буквально с первого дня нашла общий язык.  

«Ухаживаю за ними, как за маленькими детками». Белоруска больше 20 лет работает телятницей -7

Янина Калейник:  
Я пришла на ферму, мне было 33 года. Я очень рада, что попала к маленьким телятам. Люблю животных.   

«Ухаживаю за ними, как за маленькими детками». Белоруска больше 20 лет работает телятницей -10

Так и стала незаменимым работником. Коллеги говорят, успевает везде: и дома держит хозяйство, и двоих детей воспитала, и на работе лучшие показатели. Хотя два года уже на пенсии, продолжает трудиться – на ферме не спешат ее отпускать.

«Ухаживаю за ними, как за маленькими детками». Белоруска больше 20 лет работает телятницей -13

Юрий Рамук, заведующий МТК «Львовка» СКУП «Волковысское»:
Будем стараться ее удержать подольше. Такие телятницы, как она, чтобы еще таких пару человек, можно было бы половину штата фермы сократить.  

Уважение коллег и доверие начальства подкреплены и документально – правом зваться «Человек года Гродненской области».      

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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