«Ухаживаю за ними, как за маленькими детками». Белоруска больше 20 лет работает телятницей

Новости Беларуси. 250 телят МТК «Львовка» свою кормилицу узнают по голосу. Больше 20 лет Янина Калейник начинает работу в 6:30 утра с ясельной группы – этим малышам меньше месяца от роду. Теленок каждый день должен набирать около 900 граммов веса. Ее подопечные всегда в лидерах. И дело не в особом молоке или корме, скорее в добросовестном подходе и ласковом слове.

Янина Калейник, животновод СКУП «Волковысское»:

Наносить сено, убрать старое сено, концентраты раздать, попоить два раза молочком, стены почистить, подослать. Все в наши обязанности входит. Я ухаживаю за ними, как за маленькими детками.

Янина Калейник сама уже не вспомнит, как пути привели ее на ферму сельхозпредприятия «Волковысское». Наверное, так должно было случиться. Сама местная, она работала то на стройке, то на поле. Но к тому не лежала душа. А здесь с телятами буквально с первого дня нашла общий язык.

Янина Калейник:

Я пришла на ферму, мне было 33 года. Я очень рада, что попала к маленьким телятам. Люблю животных.

Так и стала незаменимым работником. Коллеги говорят, успевает везде: и дома держит хозяйство, и двоих детей воспитала, и на работе лучшие показатели. Хотя два года уже на пенсии, продолжает трудиться – на ферме не спешат ее отпускать.