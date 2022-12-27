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«Такой замечательный подарок получился». Новый детский сад открыли в Минске в преддверии Нового года

27 декабря 2022 20:24
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Новости Беларуси. Новый детский сад открылся на улице Макаенка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В торжественной церемонии приняло участие руководство города.

«Такой замечательный подарок получился». Новый детский сад открыли в Минске в преддверии Нового года-1

Дошкольное учреждение рассчитано на 265 детей и оснащено современным оборудованием. Будут работать музыкальный и хореографические залы. Есть компьютерный класс. Дополнительно организована площадка для изучения правил дорожного движения. В детском саду 14 групп, три из них ясельные для малышей от двух до трех лет. Сейчас учреждение полностью укомплектовано педагогическим и техническим персоналом.

«Такой замечательный подарок получился». Новый детский сад открыли в Минске в преддверии Нового года-3

Я рада, что открывается сад.

«Такой замечательный подарок получился». Новый детский сад открыли в Минске в преддверии Нового года-5

Я хочу, чтобы к нам пришли сюда поздравить Дед Мороз и Снегурочка.

«Такой замечательный подарок получился». Новый детский сад открыли в Минске в преддверии Нового года-7

Анастасия Войтко:
Сад находится возле дома, идти буквально пару минуточек, детям очень нравится, идут с удовольствием!

«Такой замечательный подарок получился». Новый детский сад открыли в Минске в преддверии Нового года-9

Оксана Галимская, заведующая детским садом № 581:
Есть и отдельный компьютерный кабинет, есть ресурсные центры. Хорошо оснащено техникой: и ноутбуки, и принтеры. Все есть для работы.

«Такой замечательный подарок получился». Новый детский сад открыли в Минске в преддверии Нового года-11

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
В преддверии Нового года – прекрасный подарок. И не только подарок, это очень хороший результат совместной работы, партнерства частного бизнеса и государства. И такой замечательный подарок получился в этом году для жителей столицы. Минск, Беларусь – это социальное государство. Мы стремимся к тому, чтобы жителям нашего прекрасного города жилось комфортно.

«Такой замечательный подарок получился». Новый детский сад открыли в Минске в преддверии Нового года-13

Из новшеств также открытие группы для работы с малышами, имеющими тяжелые нарушения речи.

Отметим, что эстафета новогодних подарков на этом не заканчивается. Еще один детский сад на 230 мест откроется на улице Николы Теслы.

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# Детские сады в Минске # Андрей Бугров # Дед Мороз # Снегурочка # Новости Минска и Минской области

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