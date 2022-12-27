«Такой замечательный подарок получился». Новый детский сад открыли в Минске в преддверии Нового года

Новости Беларуси. Новый детский сад открылся на улице Макаенка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В торжественной церемонии приняло участие руководство города.

Дошкольное учреждение рассчитано на 265 детей и оснащено современным оборудованием. Будут работать музыкальный и хореографические залы. Есть компьютерный класс. Дополнительно организована площадка для изучения правил дорожного движения. В детском саду 14 групп, три из них ясельные для малышей от двух до трех лет. Сейчас учреждение полностью укомплектовано педагогическим и техническим персоналом.

Я рада, что открывается сад.

Я хочу, чтобы к нам пришли сюда поздравить Дед Мороз и Снегурочка.

Анастасия Войтко:

Сад находится возле дома, идти буквально пару минуточек, детям очень нравится, идут с удовольствием!

Оксана Галимская, заведующая детским садом № 581:

Есть и отдельный компьютерный кабинет, есть ресурсные центры. Хорошо оснащено техникой: и ноутбуки, и принтеры. Все есть для работы.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

В преддверии Нового года – прекрасный подарок. И не только подарок, это очень хороший результат совместной работы, партнерства частного бизнеса и государства. И такой замечательный подарок получился в этом году для жителей столицы. Минск, Беларусь – это социальное государство. Мы стремимся к тому, чтобы жителям нашего прекрасного города жилось комфортно.