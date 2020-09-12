«Такой урожай достигли благодаря технологиям и отношению людей к работе». На Брестчине прошли областные Дожинки

Новости Беларуси. Брестчина отмечает главный праздник хлеборобов – Дожинки. Подвели итоги аграрного сезона и наградили тех, кто с заботой и усердием заботился о будущем урожае. В 2020 году областные Дожинки принимает агрогородок Дивин Кобринского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В регионе стало отличной традицией проводить праздник в маленьких населенных пунктах и придавать им новый облик. Обновили дороги, социальную инфраструктуру. Агрогородок с самого утра пробудился под звуки песен. В центре выросли целые улицы из местных деликатесов. Каждый стремится удивить.

Этот год стал щедрым на урожай в Брестском регионе. Общий валовой сбор зерна на 12% больше, чем в 2019 году. Ставку сделали на соблюдение технологии и внедрение новых перспективных сортов. Достигли и самую высокую за 5 лет урожайность – почти 40 центнеров с гектара. «Мы все годы прилагали усилия и получили достойный результат». Каменецкий район отметили на областных Дожинках

Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:

Почему такой урожай достигнут? Мы же не увеличивали посевные площади. У нас нет возможности их увеличивать. На тех же площадях, что были в прошлом году – 320 тысяч гектаров. Но валовый сбор на 145 тысяч выше. Это благодаря тем технологиям, ответственному отношению людей к своей работе.

На Дожинках все те, кто приложил руку к весомому урожаю, кто терпеливо и заботливо его взращивал, несмотря на капризы погоды: руководители районов, хозяйств, комбайнеры, водители, агрономы.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Каравай в 70 килограммов обязательно из муки нового урожая. Каждому из хлеборобов достанется по кусочку. Такая традиция праздника.

Ради этого хлеба каждый из них уходил в поле засветло и возвращался домой только после заката. Петр Мартынюк почти два десятка лет трудится на земле. В семейном тандеме с сыном стал лучшим комбайнером.

Петр Мартынюк, механизатор сельхозпредприятия «Отечество»:

В семейном экипаже это попроще. Знаешь человека и намного проще работать со своим человеком, чем с чужим. Сын у меня работает с 2002 года. Поставили на хранение комбайн, перешли на МАЗ. Будем дальше работать.