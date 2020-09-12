Прямой эфир

«Приходится в выходной день закрывать торговый центр». Какие убытки несёт бизнес из-за акций протеста?

12 сентября 2020 20:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Издержки от так называемых мирных протестов оборачиваются многотысячными убытками бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главным образом страдают кафе и рестораны, которые из-за безопасности вынуждены закрываться каждый раз, когда рядом проходят стихийные пугающие митинги.

Всем известно изречение – деньги любят стабильность и покой. Именно поэтому вне зависимости от своих политических взглядов и предпочтений в городах, где проходят протестные акции, бизнесмены испытывают острую тревогу и подсчитывают убытки.

«Приходится в выходной день закрывать торговый центр». Какие убытки несёт бизнес из-за акций протеста?-1



Габриел Дзанарделли, ресторатор:
Мы уменьшали на 70%.

«Приходится в выходной день закрывать торговый центр». Какие убытки несёт бизнес из-за акций протеста?-3

Сергей Масловский, директор ТЦ «Столица»:
Суббота, воскресенье – это, как правило, самый большой наплыв покупателей, самый большой покупательский спрос. Нам приходится в выходной день закрывать торговый центр. Естественно, выручка за целый день значительно бьет по карману именно наших арендаторов, которые у нас находятся.

В первую очередь это касается кафе и ресторанов, которые вынуждены закрываться каждый раз, когда на улицах толпы протестующих.

«Приходится в выходной день закрывать торговый центр». Какие убытки несёт бизнес из-за акций протеста?-6

Сергей Масловский:
Для того чтобы сохранить жизнь и здоровье наших посетителей, наших арендаторов, наших сотрудников, принимаем меры для того, чтобы закрыть торговый центр, не допустить каких-то эксцессов, чрезвычайных ситуаций и сохранить жизнь и здоровье посетителей – самое главное. Приходилось закрывать торговый центр. Торговый центр, естественно, закрываясь, несет огромные убытки. Выручка падает в эти дни, когда проходят эти стихийные митинги, массовые скопления людей.

Впрочем, другие бизнесы тоже ощутили болезненный удар по своим финансам.

«Приходится в выходной день закрывать торговый центр». Какие убытки несёт бизнес из-за акций протеста?-9

Андрей Зданович, учредитель магазина «Клубок»:
Люди на самом деле опасаются выходить из дома в дни, когда происходят эти протесты, когда здесь у нас по воскресеньям гуляют толпы народу, несколько тысяч или сколько – я не считал. У нас выручки примерно падают до нуля практически. Ну и в принципе в связи с протестами бизнес значительно упал, хотя на текущий момент он должен расти.

«Приходится в выходной день закрывать торговый центр». Какие убытки несёт бизнес из-за акций протеста?-12

Джузеппе Карлини, ресторатор:
Начинается пятница, суббота и воскресенье, и обычно работы много. В этом году в августе ситуация чуть-чуть трудная. Весь август и в сентябре.

«Приходится в выходной день закрывать торговый центр». Какие убытки несёт бизнес из-за акций протеста?-15

Елена, руководитель магазина духов:
Мы зависим от товарооборота, для нас это, конечно, сложно.

И те, кто просто пытается привести в порядок площадку перед своим заведением, испытывают давление со стороны агрессивно настроенных протестующих.

Андрей Зданович:
К сожалению, убрать эти протесты с улиц города я не имею прав, поэтому я решил попробовать убрать то, что после них остается. Я просто мечтаю выходить на улицу и ехать со спокойной душой, не видя этих протестующих и видя нормальных людей, которые занимаются просто своими делами. А не выходят со всякими лозунгами и скандированиями.

«Приходится в выходной день закрывать торговый центр». Какие убытки несёт бизнес из-за акций протеста?-18

Коронавирус уже оказал негативное воздействие на продажи. Особенно пострадали торговые центры и малый бизнес. Для их скорейшего восстановления нужно, чтобы жизнь как можно скорее возвратилась в нормальную колею.

«Приходится в выходной день закрывать торговый центр». Какие убытки несёт бизнес из-за акций протеста?-21

Сергей Масловский:
Четыре воскресенья нам пришлось закрывать торговый центр. То есть каждое воскресенье, когда собираются протестные акции. На сегодня более 120 арендаторов у нас здесь. Из-за того, что за этот месяц произошло, есть несколько арендаторов, которые хотят расторгнуть договор и уехать отсюда.

# Акции протеста # общество # Габриел Дзанарделли # Сергей Масловский # Андрей Зданович

Другие новости рубрики

Все новости
Могут превратиться в сакральные жертвы. Директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС об «агентах влияния»
12 сентября 2020 20:04

Могут превратиться в сакральные жертвы. Директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС об «агентах влияния»

«Человеку, если он в состоянии наркотического, алкогольного опьянения, решиться на этот шаг намного легче»
12 сентября 2020 20:02

«Человеку, если он в состоянии наркотического, алкогольного опьянения, решиться на этот шаг намного легче»

«Из 10 заявлений настоящих членов шесть». В БРСМ рассказали о тех, кто выходит из объединения
12 сентября 2020 19:46

«Из 10 заявлений настоящих членов шесть». В БРСМ рассказали о тех, кто выходит из объединения