«Приходится в выходной день закрывать торговый центр». Какие убытки несёт бизнес из-за акций протеста?

Новости Беларуси. Издержки от так называемых мирных протестов оборачиваются многотысячными убытками бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главным образом страдают кафе и рестораны, которые из-за безопасности вынуждены закрываться каждый раз, когда рядом проходят стихийные пугающие митинги. Всем известно изречение – деньги любят стабильность и покой. Именно поэтому вне зависимости от своих политических взглядов и предпочтений в городах, где проходят протестные акции, бизнесмены испытывают острую тревогу и подсчитывают убытки.





Габриел Дзанарделли, ресторатор:

Мы уменьшали на 70%.

Сергей Масловский, директор ТЦ «Столица»:

Суббота, воскресенье – это, как правило, самый большой наплыв покупателей, самый большой покупательский спрос. Нам приходится в выходной день закрывать торговый центр. Естественно, выручка за целый день значительно бьет по карману именно наших арендаторов, которые у нас находятся. В первую очередь это касается кафе и ресторанов, которые вынуждены закрываться каждый раз, когда на улицах толпы протестующих.

Сергей Масловский:

Для того чтобы сохранить жизнь и здоровье наших посетителей, наших арендаторов, наших сотрудников, принимаем меры для того, чтобы закрыть торговый центр, не допустить каких-то эксцессов, чрезвычайных ситуаций и сохранить жизнь и здоровье посетителей – самое главное. Приходилось закрывать торговый центр. Торговый центр, естественно, закрываясь, несет огромные убытки. Выручка падает в эти дни, когда проходят эти стихийные митинги, массовые скопления людей. Впрочем, другие бизнесы тоже ощутили болезненный удар по своим финансам.

Андрей Зданович, учредитель магазина «Клубок»:

Люди на самом деле опасаются выходить из дома в дни, когда происходят эти протесты, когда здесь у нас по воскресеньям гуляют толпы народу, несколько тысяч или сколько – я не считал. У нас выручки примерно падают до нуля практически. Ну и в принципе в связи с протестами бизнес значительно упал, хотя на текущий момент он должен расти.

Джузеппе Карлини, ресторатор:

Начинается пятница, суббота и воскресенье, и обычно работы много. В этом году в августе ситуация чуть-чуть трудная. Весь август и в сентябре.

Елена, руководитель магазина духов:

Мы зависим от товарооборота, для нас это, конечно, сложно. И те, кто просто пытается привести в порядок площадку перед своим заведением, испытывают давление со стороны агрессивно настроенных протестующих. Андрей Зданович:

К сожалению, убрать эти протесты с улиц города я не имею прав, поэтому я решил попробовать убрать то, что после них остается. Я просто мечтаю выходить на улицу и ехать со спокойной душой, не видя этих протестующих и видя нормальных людей, которые занимаются просто своими делами. А не выходят со всякими лозунгами и скандированиями.

Коронавирус уже оказал негативное воздействие на продажи. Особенно пострадали торговые центры и малый бизнес. Для их скорейшего восстановления нужно, чтобы жизнь как можно скорее возвратилась в нормальную колею.