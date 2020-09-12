«Мы прилагали усилия и получили достойный результат». Каменецкий район отметили на областных Дожинках

Новости Беларуси. Брестчина отмечает главный праздник хлеборобов – Дожинки. В этом году областные Дожинки принимает агрогородок Дивин Кобринского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Брестчина отмечает главный праздник хлеборобов – Дожинки. В этом году областные Дожинки принимает агрогородок Дивин Кобринского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На областном празднике подвели итоги аграрного сезона и наградили тех, кто заботился о будущем урожае. Каменецкий район одним из первых в стране начал уборочную кампанию и раньше всех ее завершил.
«Такой урожай достигли благодаря технологиям и отношению людей к работе». На Брестчине прошли областные Дожинки
Валентин Зайчук, председатель Каменецкого райисполкома:
Год еще с прошлой осени был непростой. И посевная, и зима. Но все-таки на погоду ссылаться не нужно. Надо прилагать усилия, как мы делали это все годы, и получили достойный результат. Все в коллективе слаженно друг другу помогали.
Жатва уже почти завершена, но сельскохозяйственный год продолжается. Как всегда, у аграриев много хлопот, но сегодня о них, кажется, можно на время забыть и полностью отдаться празднику.