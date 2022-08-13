Субботин на «Вытоках»: это только один кирпичик в здание популяризации спорта и ЗОЖ

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Фестиваль, я думаю, это только один кирпичик в это здание популяризации спорта и здорового образа жизни. Я уже не буду не говорить, что это становится модно и что это важно, чтобы мы меньше потом ходили по больницам, чтобы у нас было больше активных пенсионеров, спортивных пенсионеров. Это все последствия или продолжение этой работы, которая проходит в стране.

«Чуть не упал, если честно». Фестиваль «Вытокі» в Полоцке собирает очереди на олимпийском квесте. Читать здесь.

