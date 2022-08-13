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Субботин на «Вытоках»: это только один кирпичик в здание популяризации спорта и ЗОЖ

13 августа 2022 13:49
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Новости Беларуси. В Полоцке 13 августа продолжается культурно-спортивный фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу». События второго дня развернулись на площади Свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Субботин на «Вытоках»: это только один кирпичик в здание популяризации спорта и ЗОЖ-1

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
Фестиваль, я думаю, это только один кирпичик в это здание популяризации спорта и здорового образа жизни. Я уже не буду не говорить, что это становится модно и что это важно, чтобы мы меньше потом ходили по больницам, чтобы у нас было больше активных пенсионеров, спортивных пенсионеров. Это все последствия или продолжение этой работы, которая проходит в стране.

«Чуть не упал, если честно». Фестиваль «Вытокі» в Полоцке собирает очереди на олимпийском квесте. Читать здесь.
 

# Фестиваль # общество # Александр Субботин # Фотофакт

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