«Такого вагона нет в сети». Чем «Поезд Памяти» уникален для РЖД?

Новости Беларуси. На Курган Славы приехали школьники, которые участвовали в образовательном проекте «Поезд Памяти», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, старшеклассники не упустили возможность пообщаться с Президентом, задавали вопросы и выступали с предложениями. К примеру, следующий год в Беларуси и России рекомендовали объявить Годом исторической памяти, дополнить ансамбль Кургана. А еще из уст молодежи прозвучал самый главный вопрос для президента любого государства (подробнее здесь).

Школьники подарили Президенту символ «Поезда Памяти» и фотоальбом с самыми яркими воспоминаниями о своем путешествии. А оно действительно было запоминающимся. 15 городов и 12 мест боевой славы – маршрут построили в хронологической последовательности событий Великой Отечественной войны.