«Такого вагона нет в сети». Чем «Поезд Памяти» уникален для РЖД?
Новости Беларуси. На Курган Славы приехали школьники, которые участвовали в образовательном проекте «Поезд Памяти», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, старшеклассники не упустили возможность пообщаться с Президентом, задавали вопросы и выступали с предложениями. К примеру, следующий год в Беларуси и России рекомендовали объявить Годом исторической памяти, дополнить ансамбль Кургана. А еще из уст молодежи прозвучал самый главный вопрос для президента любого государства (подробнее здесь).
Школьники подарили Президенту символ «Поезда Памяти» и фотоальбом с самыми яркими воспоминаниями о своем путешествии. А оно действительно было запоминающимся. 15 городов и 12 мест боевой славы – маршрут построили в хронологической последовательности событий Великой Отечественной войны.
Наш корреспондент Кристина Протосовицкая взяла бронь на этот поезд еще на первой станции в Бресте и следовала строго по историческому расписанию.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Финальная остановка «Поезда Памяти» – город-герой Минск – настоящий символ свободной и независимой Беларуси. Здесь. Поезд памяти становится на прикол, путешествие завершается. Но это не повод грустить, а повод еще раз взглянуть, как это было.
Кристина Протосовицкая:
Специальный состав российских железных дорог это, по сути, отель на колесах. Его совершенствовали и в техническом, и в бытовом плане. Позади свыше 6 000 километров, и все чувствуют себя комфортно. А для того чтобы «Поезд Памяти» соответствовал своему гордому званию, суда прикрепляли специальные исторические локомотивы-паровозы, чтобы подтвердить: это «Поезд Памяти».
Валерий Семенов, начальник отдела департамента пассажирских перевозок РЖД:
Вагоны оснащены системой кондиционирования и очистки воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, системой «Попутчик». Это информационно-развлекательная система, дети могут посмотреть видео и послушать музыку.
– Вагон, где мы находимся, вагон бистро, абсолютно эксклюзивный для вас?
– Да, абсолютно эксклюзивный. Мы его получили в эксплуатацию перед стартом проекта. Такого вагона бистро нет в сети Российских железных дорог. Здесь поворачивающиеся кресла.
– Выстроить такой сложный маршрут с учетом такого количества дней и городов задействованных это такая арифметика железнодорожная?
– Да это непросто. Невозможно сказать: я хочу на этом поезде проехать из точки А и в точку Б. Чтобы это произошло, очень много специалистов должно поработать.
Как «Поезд Памяти» стал настоящим брендом? Подробнее здесь.