Более 90% белорусов гордятся тем, что являются гражданами своей страны. Результаты масштабного исследования

Новости Беларуси. Более 90 % белорусов гордятся тем, что являются гражданами своей страны, и почти столько же называют себя патриотами. Социологи поделились результатами масштабного исследования. Его темой стали патриотические ценности белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Итоги этого глобального опроса мы обсудили с директором Института социологии НАН Беларуси Николаем Мысливцом.

Ольга Коршун, СТВ:

Очень приятно было узнать результаты соцопроса накануне Дня Независимости, поскольку подавляющее число белорусов считают себя патриотами. Результаты у нас на экране. Складывается такое впечатление, что чуть ли не каждый второй собирается уезжать из нашей страны в поисках лучшей жизни. Но оказалось, что это такая дезинформация и западная пропаганда, на мой взгляд. Почему в итоге не удалось затуманить сознание и мозг белорусов? «Белорусы – это мудрые люди. Люди, которые имеют хорошие знания прошлого, понимание настоящего»

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:

Наверное, прежде всего потому, что белорусы – это мудрые люди. Это люди, которые имеют хорошие знания прошлого, понимание настоящего, которые прошли школу, сохранившую лучшие традиции советской школы, которые любят свою Родину, хотят быть хозяевами на своей земле, на которой они живут испокон веков, и думают о том, как сделать самим свою жизнь лучше. Ольга Коршун:

И соцопрос это подтверждает. Николай Мысливец:

Безусловно. Если вы говорили о том, что среди нашего окружения звучат другие оценки, то результаты исследования, которое мы провели, – это не единственное исследование, они репрезентативны и подтверждают мнение населения страны в целом. Это достаточно надежный источник информации, чтобы судить о мнениях всех белорусов.

Ольга Коршун:

Согласна, с цифрами сложнее спорить, чем со словами. Сейчас сложная геополитическая обстановка. Конфликт в Украине, в который нас пытаются втянуть. И поэтому мы вынуждены держать порох сухим. Как считаете, результаты этого исследования и особенно пункт «Быть готовым в трудные времена защищать свою страну», вот вся эта геополитическая ситуация повлияла на этот выбор белорусов? А мы видим, что многие, 44,4 %, готовы защищать свою Родину. И переоценка ценностей, исходя из этой общей глобальной геополитической картины, произошла у белорусов? Мы все более остро начинаем понимать ценность и значимость свободы, завоеванной в годы войны Николай Мысливец:

Она произошла, и она продолжает происходить, поскольку в это очень непростое время каждый гораздо более остро чувствует ответственность за происходящее. И результаты мониторинговых исследований, которые проводит наш институт, это наглядно демонстрируют. Удельный вес тех, кто гораздо острее, гораздо выше ценит и собственную свободу, и независимость, и готовность жить ради своей страны, увеличивается. Причем, что весьма показательно, среди молодежи такие позиции очень прочно закрепляются в их сознании.

Ольга Коршун:

Хочется, чтобы это желание осталось только в цифровом выражении и нам не прошлось все-таки идти с оружием в руках защищать нашу землю. И хочется отметить, что руководство нашей страны для этого все делает. Но против нас идет еще и информационная, гибридная война. И вот такой атаке поддается наша историческая память, особенно что касается событий Великой Отечественной войны. Что говорит социология, нам удалось выстоять в этой исторической схватке? Я имею в виду, что главные национальные символы – памятники Великой Отечественной войны.

Николай Мысливец:

Это один из индикаторов. На протяжении, по сути, всего предыдущего периода времени мы говорили о том, что Беларусь у нас традиционно ассоциируется с абсолютно мирными символами – «Зямля пад белымі крыламі», наши традиционные символы. Но те изменения, которые происходят в мире, и политика, которую проводит современное белорусское государство, один из результатов всего этого – мы все более остро начинаем ценить, понимать ценность и значимость свободы, завоеванной в годы Великой Отечественной войны, ценность нашего суверенитета. Ну и следующий шаг – понимание, что это нужно сохранить. И есть уверенность, что такое понимание будет трансформироваться и в практические дела по обеспечению нашего суверенитета абсолютно всеми жителями страны. Ольга Коршун:

Дискредитации поддаются и традиционные СМИ, мол, в интернете свобода мнений, суждений и так далее. Но глядя на следующие результаты, мы видим, что основным источником информации все равно является телевидение. Нам это, безусловно, приятно, но хочется узнать, прочему наши люди нам доверяют и, самое главное, как оправдать их доверие и дальше? «Работают на телевидении, создают контент грамотные, профессионально подготовленные люди»

Николай Мысливец:

Доверяют прежде всего потому, что работают на телевидении, создают контент грамотные, профессионально подготовленные люди. Этот контент интересен, вызывает отклик, актуален, он всегда своевременный. Ну и, как говорил герой одного известного фильма, телевидение – оно телевидение, пускай оно будет не сплошным, но очень важным. При этом мы, конечно же, не сбрасываем со счетов значимость интернет-ресурсов, значимость информационных наших реалий. Ольга Коршун:

Наступают нам на пятки. Николай Мысливец:

Но здесь надо обратить внимание еще на тот факт, как распределяются мнения различных возрастных групп опрошенных. Телевидение, безусловно, более предпочитаемый источник информации для тех, кто чуть старше, для лиц среднего возраста и тех, кто постарше. Интернет-источники доминируют в представлениях, в информационных источниках для тех, кто помоложе. Но вместе с тем это два абсолютно доминирующих канала, благодаря которым мы получаем информацию. И смотреть телевидение приятно, белорусское телевидение постоянно радует нас новыми передачами, телевизионные каналы находятся в состоянии острой, но мирной конкуренции. И это работает на всех нас. Ольга Коршун:

Спасибо за приятные слова. Опрос был не из легких. Вы исследовали глобальные, философские понятия. Чего только стоит понять, что такое патриотизм. Как в целом оцените результаты этого социсследования?