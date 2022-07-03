«Технологии приходят почти в полном объёме к нам домой». Пиневич об открытии роддома в Петрикове

Новости Беларуси. Традиционно в Беларуси уделяют большое внимание здоровью нации. Под особым контролем – демографическая ситуация. И чтобы белорусов было больше, в Петрикове в канун Дня Независимости открыли здание роддома, где прошла масштабная реконструкция, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Современный акушерско-гинекологический комплекс будет обслуживать около 15 тысяч жительниц района. Корпус рассчитан на 40 коек: 20 в родильном и 20 в гинекологическом отделениях. На оснащение потратили 800 тысяч рублей – приобрели функциональный операционный стол, аппарат ИВЛ, кувез для новорожденных и наркозно-дыхательный аппарат. При ремонте полностью заменили кровлю и коммуникации, смонтировали систему вентиляции с датчиками, которые анализируют температуру и влажность в помещении. Оборудовали две кислородные станции.

Ольга Семикопенко, главный врач Петриковской центральной районной больницы:

Для нас, конечно, это событие очень значимое. Потому что то оборудование, те условия работы, которые мы сегодня видим, в разы повышают качество оказания медицинской помощи. Это очень важно в современном мире для женского населения не только Петрикова, а в целом населения республики. Будущие мамочки и новорожденные уже успели оценить комфортные условия. Поздравить первого ребенка, появившегося на свет в обновленном роддоме, приехал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.