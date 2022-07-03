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«Для пассажиров создали целый гардероб». Как «Поезд Памяти» стал настоящим брендом?

03 июля 2022 20:26
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Новости Беларуси. На Курган Славы приехали школьники, которые участвовали в образовательном проекте «Поезд Памяти», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

«Для пассажиров создали целый гардероб». Как «Поезд Памяти» стал настоящим брендом?-1

Олег Белозеров, генеральный директор РЖД:  
Мы считаем, что этот проект может тиражироваться, повторяться. Более того, у самих ребят появляются новые идеи, как можно было бы расширить, что дополнить. Этот проект важен для нас, важен для страны. Не для детей, а для стран. Чтобы мы показали свою историю. С такими ребятами у наших стран точно есть будущее. Общее будущее.  

«Для пассажиров создали целый гардероб». Как «Поезд Памяти» стал настоящим брендом?-4

Кристина Протосовицкая, корреспондент:  
«Поезд Памяти» стал настоящим узнаваемый брендом двух государств. Для пассажиров создали целый гардероб. Сразу несколько комплектов разноцветных футболок, худи с фирменным хештегом, рюкзаки и power bank, чтобы ни один момент не остался не замеченным.  

«Для пассажиров создали целый гардероб». Как «Поезд Памяти» стал настоящим брендом?-7

Кирилл Абложевич, участник проекта «Поезд Памяти» (Гродно):  
До этого все было в картинках и страницах, а когда ты видишь это все вживую, немножко по-другому ощущается. И по рассказам экскурсоводов интереснее звучит, чем на страницах.  
– В истории войны что тебя трогает больше всего?  
– То, что люди жертвовали собственной жизнью ради спасения нас.  

«Для пассажиров создали целый гардероб». Как «Поезд Памяти» стал настоящим брендом?-10

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Те эмоции, те впечатления, которые ребята приобрели в ходе проекта, чтобы они трансформировались и на других детей, где они учатся, на своих сверстников. Эта информация позволит привлечь внимание к будущим проектам, и отбор будет еще более скрупулезным.  

«Для пассажиров создали целый гардероб». Как «Поезд Памяти» стал настоящим брендом?-13

Виктор Лискович:  
Мы с организаторами проекта решили, что найдем время, встретимся, выслушаем и возьмем все предложения. Потом обобщим, и что-то одно целое, полезное для них. Самое главное, что идеи будут их, а реализовывать будем мы, взрослые. Вместе с ними.  

«Такого вагона нет в сети». Чем «Поезд Памяти» уникален для РЖД? Подробнее здесь.  

# Великая Отечественная война # общество # Виктор Лискович # Кирилл Абложевич # Кристина Протосовицкая # Олег Белозеров # Фотофакт

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