«Для пассажиров создали целый гардероб». Как «Поезд Памяти» стал настоящим брендом?

Новости Беларуси. На Курган Славы приехали школьники, которые участвовали в образовательном проекте «Поезд Памяти», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Олег Белозеров, генеральный директор РЖД:

Мы считаем, что этот проект может тиражироваться, повторяться. Более того, у самих ребят появляются новые идеи, как можно было бы расширить, что дополнить. Этот проект важен для нас, важен для страны. Не для детей, а для стран. Чтобы мы показали свою историю. С такими ребятами у наших стран точно есть будущее. Общее будущее.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

«Поезд Памяти» стал настоящим узнаваемый брендом двух государств. Для пассажиров создали целый гардероб. Сразу несколько комплектов разноцветных футболок, худи с фирменным хештегом, рюкзаки и power bank, чтобы ни один момент не остался не замеченным.

Кирилл Абложевич, участник проекта «Поезд Памяти» (Гродно):

До этого все было в картинках и страницах, а когда ты видишь это все вживую, немножко по-другому ощущается. И по рассказам экскурсоводов интереснее звучит, чем на страницах.

– В истории войны что тебя трогает больше всего?

– То, что люди жертвовали собственной жизнью ради спасения нас.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Те эмоции, те впечатления, которые ребята приобрели в ходе проекта, чтобы они трансформировались и на других детей, где они учатся, на своих сверстников. Эта информация позволит привлечь внимание к будущим проектам, и отбор будет еще более скрупулезным.