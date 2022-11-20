Такого в Беларуси ещё не было. Аграрии похвастались рекордным урожаем зерна

Новости Беларуси. Уборочная закончится, когда последний плуг уйдет с поля, сказал на одном из совещаний Президент. Если откровенно, то кое-какие работы в хозяйствах остались. Да и после любого праздника наступают будни, а значит на достигнутом останавливаться нельзя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Лукашенко: «Это будет хороший урок нашим губернаторам». Какие области до сих пор не завершили уборочную?

Их трудовой путь – это далеко не красная ковровая дорожка. Цена государственной награды для каждого своя.

По размеру, может, не такая большая, но на это ушла вся моя жизнь, наверное. С первым снегом в хозяйстве «Агро-Оберег» и первые относительно спокойные выходные. Урожай собран, скотина накормлена.

Петр Казак, директор ОАО «Агро-Оберег»:

Эта награда не лично моя, а всего коллектива, к которой мы шли очень долго. Потому что я работаю здесь давно. Были маленьким хозяйством. Со временем стали развиваться, присоединили к нам еще два небольших хозяйства, потом еще часть хозяйства. Мы тогда начали программу на производство молока. Сегодня у нас дойное стадо – это 1 400 голов, всего поголовье – 5 200.

Овощи в крупнейшем хозяйстве Пуховичского района наша съемочная группа и не увидела. Все продано и давно лежит на полках магазинов. В амбарах только зерно и комбикорм. Интересуемся у руководителя: в чем секрет рекордного урожая по стране? Более тонны зерна на человека – такого в Беларуси еще не было.

Петр Казак:

Самое главное – поддержка правительства и Президента лично, который занимается проблемами сельского хозяйства. Второе – внедрение новых технологий и сортов, техника, которая пришла на наши поля. Разве можно сравнивать с тем, чем мы работали даже 15 лет назад, и сейчас? Это совершенно другой уровень, вот и результат. Хотя погода была очень сложная в этом сезоне. Петр Васильевич рассказывает о перспективах. Предприятие вошло в холдинг БНБК, которое в начале ноября открывал Президент. Новое производство обещает вывести всю зерновую отрасль на новый уровень технологического развития. А вот и первый пример взаимовыгодного бартера.

Петр Казак:

Мои надежды и мечты, что в таком большом и мощном предприятии наше хозяйство пойдет еще дальше и быстрее. Мы уже в этом сезоне поставили более 3 тысяч тонн зерна, а обратно мы получаем комбикорм, добавки для кормления скота, как поставлена была задача Президентом, чтобы полноценными кормами кормить животноводство и получать результат.