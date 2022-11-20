Такого в Беларуси ещё не было. Аграрии похвастались рекордным урожаем зерна
Новости Беларуси. Уборочная закончится, когда последний плуг уйдет с поля, сказал на одном из совещаний Президент. Если откровенно, то кое-какие работы в хозяйствах остались. Да и после любого праздника наступают будни, а значит на достигнутом останавливаться нельзя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Лукашенко: «Это будет хороший урок нашим губернаторам». Какие области до сих пор не завершили уборочную?
Их трудовой путь – это далеко не красная ковровая дорожка. Цена государственной награды для каждого своя.
По размеру, может, не такая большая, но на это ушла вся моя жизнь, наверное.
С первым снегом в хозяйстве «Агро-Оберег» и первые относительно спокойные выходные. Урожай собран, скотина накормлена.
Петр Казак, директор ОАО «Агро-Оберег»:
Эта награда не лично моя, а всего коллектива, к которой мы шли очень долго. Потому что я работаю здесь давно. Были маленьким хозяйством. Со временем стали развиваться, присоединили к нам еще два небольших хозяйства, потом еще часть хозяйства. Мы тогда начали программу на производство молока. Сегодня у нас дойное стадо – это 1 400 голов, всего поголовье – 5 200.
Овощи в крупнейшем хозяйстве Пуховичского района наша съемочная группа и не увидела. Все продано и давно лежит на полках магазинов. В амбарах только зерно и комбикорм. Интересуемся у руководителя: в чем секрет рекордного урожая по стране? Более тонны зерна на человека – такого в Беларуси еще не было.
Петр Казак:
Самое главное – поддержка правительства и Президента лично, который занимается проблемами сельского хозяйства. Второе – внедрение новых технологий и сортов, техника, которая пришла на наши поля. Разве можно сравнивать с тем, чем мы работали даже 15 лет назад, и сейчас? Это совершенно другой уровень, вот и результат. Хотя погода была очень сложная в этом сезоне.
Петр Васильевич рассказывает о перспективах. Предприятие вошло в холдинг БНБК, которое в начале ноября открывал Президент. Новое производство обещает вывести всю зерновую отрасль на новый уровень технологического развития. А вот и первый пример взаимовыгодного бартера.
Петр Казак:
Мои надежды и мечты, что в таком большом и мощном предприятии наше хозяйство пойдет еще дальше и быстрее. Мы уже в этом сезоне поставили более 3 тысяч тонн зерна, а обратно мы получаем комбикорм, добавки для кормления скота, как поставлена была задача Президентом, чтобы полноценными кормами кормить животноводство и получать результат.
Еще одно направление, с которым не прогадали, – рапс. И хорошая выручка, и корм для скота. Им, кстати, лакомится молодняк. Это только на первый взгляд в хозяйстве все спокойно. Здесь уже думают про будущий сезон. А все потому, что в битве за урожай нет времени для отдыха.
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