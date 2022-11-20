«Вход сюда строго запрещён». Съёмочная группа СТВ узнала, где в Беларуси изучают особо опасные вирусы

Новости Беларуси. Весь год вместе с аграриями мы радовались каждому караваю, который символизировал очередную сельхозпланку по намолоту, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И вот аккурат к празднику, 20 ноября, отмечают День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса – общереспубликанский намолот, который составил более 10,5 миллиона тонн зерна. То есть на каждого белоруса больше чем тонна урожая. За сытость можно не волноваться. И это особо ценно, когда на глобальном уровне отчетливо маячит голод. Аграрии похвастались рекордным урожаем зерна. Подробнее здесь.

Говорят, что медицинский врач лечит человека, а ветеринарный – человечество. Ветеринар – это не только доктор, который готов прийти на помощь вашему хомяку или кошке, это еще и специалист, который следит за соблюдением санитарных норм, отслеживает качество продуктов. В общем, делает все для того, чтобы мы спокойно ели мясо или пили молоко. В нашей стране на страже здоровья животных и людей стоит Белорусский государственный ветеринарный центр, история которого насчитывает два десятка лет. Директор Юрий Пивоварчик, который, к слову, был у истоков предприятия, показывает новую, уже четвертую по счету, лабораторию. Официального открытия еще не было. Эксклюзив для съемочной группы СТВ.

Юрий Пивоварчик, директор Белорусского государственного ветеринарного центра:

Сегодня очень много всяких заболеваний, и простых, и особо опасных. Животные должны быть привиты, чтобы врачи на местах, ветеринарная служба были уверены, что эта птица или животное не заболеет. Биотехнологический комплекс расположился в деревне Дубовляны. Это всего в нескольких километрах от столицы. Вход исключительно в халатах и бахилах. Стерильность, как в больнице.

Илона Волынец, корреспондент:

Это лаборатория по особо опасным заболеваниям животных третьего (наивысшего) класса биологической безопасности. К примеру, в этом боксе специалисты изучают вирус африканской чумы. Вход сюда строго запрещен. В перспективе наши ученые разработают собственную вакцину против этого заболевания.

Сколько было «визга» по поводу африканской чумы свиней в 2013-м, напоминать не надо. Быстрое распространение особо опасного вируса, высокая смертность животных. Сейчас у людей на слуху грипп и ковид. В мире животных, оказывается, тоже болячек хватает.

Юрий Пивоварчик:

Что даст нам этот проект? Первое, выполнять все исследования и испытания по выявлению возбудителей инфекционных и особо опасных заболеваний. Здесь фактически мы будем выделять все РНК и ДНК вирусов, расшифровывать геном, чтобы оперативно и четко поставить диагноз, чтобы знать, какие меры надо предпринять, и не опоздать.

В планах – заняться импортозамещением. К примеру, производить собственные тест-системы. Также в несколько раз усилить контроль всех поступающих в нашу страну биологических препаратов для животных. На кону продовольственная безопасность страны, которая, без преувеличения, начинается с пробирки. А заканчивается солидными цифрами экспорта. В 2022 году Беларусь планирует реализовать продовольствия на 8 миллиардов долларов.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Я хочу сказать, что абсолютно во все регионы, с которыми мы сотрудничаем, включая даже Европейский союз, у нас увеличены проценты поставок. Мы увеличили поставки в Российскую Федерацию, мы увеличили поставки в страны СНГ, Евразийский экономический союз. У нас существенно увеличены поставки нашей продукции в Китайскую Народную Республику, в страны Азии, Океании, Африки и так далее. Наша продукция присутствует везде. И мы готовы сотрудничать с любой страной, с любым регионом, когда это будет корректно, правильно, профессионально и честно. Гонка в погоне за урожаем завершена. А на финише – приз, который белорусы не выиграли, а заработали потом и трудом. И это богатый стол. Что на нем, на неделе показали отечественные производители на международной выставке-ярмарке «Продэкспо». Только вдумайтесь: белорусы производят более 1 800 наименований молочной продукции и свыше 1 000 – мясной.