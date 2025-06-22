6 медалей за 4 этапа – Хондошко о золоте Кубка мира по синхронному плаванию и подготовке к ЧМ

Василина Хондошко на прошлой неделе переписала историю белорусского синхронного плавания, завоевав золото финала Кубка мира. За четыре этапа наша водная грация смогла положить в медальную копилку страны шесть наград. Сейчас она готовится к чемпионату мира, и, конечно, нам интересно, чем Василина собирается удивлять международную общественность на этот раз. Но всем известно, что один спортсмен, даже самый талантливый, не может достичь максимального результата без тренера. Василина вот уже как год тренируется у Дарьи Кравцевич, хотим сказать, что был такой момент, когда обе представительницы отечественного синхронного плавания значились как спортсменки. Как наладили работу и на что делают упор, поинтересовались мы у наших гостей в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Юлия Силипицкая, СТВ:

У тебя в руках две медали. Золотая, это первая в истории, можно сказать, на Кубке мира, на финале Кубка мира. Вот если так, ты ее держишь. Бронза, это тоже с финала. Всего у нас получается шесть медалей. Это, так понимаю, самое любимое. Что ты ощущаешь, держа такие награды мирового уровня? Василина Хондошко, победительница финала Кубка мира по синхронному плаванию:

Это очень ценно для меня, что вообще это случилось, потому что я долго к этому иду, и в моменте, когда я стояла на награждении, конечно, меня переполняли чувства, но я отношусь к этому просто в целом, потому что ровно после того, как я сошла с пьедестала, начинается опять новая работа, и нужно забывать о том, что ты уже что-то сделал. Юлия Силипицкая:

Рассчитывала на золото или понимала, что просто поспоришь?

Василина Хондошко:

Мне этого хотелось, и я много для этого делала. Поэтому я очень рада была, когда все-таки этот результат показался на табло. И вот Дарья Сергеевна тоже была очень рада, мы там обнимались. Но было чуть-чуть неожиданно.

Дарья Кравцевич, тренер РЦОП по синхронному плаванию:

За сутки до выступления публикуют уже официальную сложность, официальные протоколы стартового месяца.

– То есть каждый может посмотреть?

– Ты их уже изменить не можешь, но ты уже перед стартом видишь, у кого программа сложнее, у кого проще. То есть мы сразу знали, что вот у нас есть такой большой шанс.

– Самая сложная?

– Самая сложная.

Юлия Силипицкая:

И что надо было вот все-таки в самой сложной уже после заявки программе, что надо было сделать так, чтобы быть первым? Василина Хондошко:

Во-первых, классное исполнение, во-вторых, сделать очень эмоционально, передать полностью весь образ, чтобы и судьи, и зрители это почувствовали.

– Передала?

– Ну, да.