Азарёнок: не рынок надо общий строить, а общую крепость и общий монастырь

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его проект «Слово и дело» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

На этой неделе Батька собрал своеобразный оргкомитет предстоящего саммита Евразийского экономического союза. К нам прибудут тысячи гостей – президенты, премьеры, главы корпораций, бизнесмены. Беларусь председательствует, пора нам сказать свое слово и дело тоже будет за нами. Александр Лукашенко настоял – никакой болтовни, никаких тостов за все хорошее, только конкретные, пусть даже и проблемные вопросы. Лукашенко потребовал реализовать приоритеты председательства Беларуси в ЕАЭС в полном объеме.

Григорий Азаренок:

Проблемные вопросы мы все давно знаем, они обозначены и, к сожалению, тянутся уже за нами шлейфом годами. Это единый рынок энергоносителей, промышленная кооперация, развитие индустрии, создание технологических цепочек. И это все надо решать. Выбросить наконец узконациональные хотелки только нынешнего момента, интересы некоторых нынешних элит здесь и сейчас, и понять, что детям и внукам надо передать новую, мощную хозяйственную систему, обустроить наше общее большое пространство для жизни, а не для обогащения некоторых власть имущих. Давайте вспомним, что когда создавался Евразийский союз, все у нас стремились по 10, 20, 30, 100 раз откреститься от каких-либо проектных или мир-системных заявок. Это термин Валерстайна «мир-система». Говорилось: нет-нет-нет, даже не подумайте, это всего лишь рыночное торговое объединение, такое же как в ЕС. Мы просто урегулируем свои пошлины, свои таможни, ну только в рамках либеральной рыночной экономики. Помню тогда Клинтониха строго так выступила, как надзирательница, мол, мы не позволим воссоздать Советский Союз. А затем особо благодушные у нас мечтали даже о неком экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока. Объединим, дескать, ЕС и ЕврАзЭс, и будет нам великое счастье.

Григорий Азаренок:

А на возражения скептиков отвечали, ничего вы не понимаете, совки вы, быдло. У нас все схвачено, все налажено. Посмотрите, их политики у нас уже в советах директоров корпораций. Ох, скоро заживем. Ну и? «Северные потоки» взорваны, Запад выстраивает стены из колючей проволоки, экспорт товаров заблокирован, порты для нас закрыты, рынки закрыты. Сидите тут со своими ресурсами, хоть пейте эту нефтюшку. Так правы, оказывается, были мракобесы, обскуранты и совки. А все такие лощеные, элитные политологи, что обслуживают олигархат, сели в лужу. Никогда такого не было и вот опять. Давайте с азов. Очень дискуссионный вопрос, есть ли вообще такая наука экономика. Любая наука должна строиться на неких фундаментальных законах, аксиомах, на неких непреложных и неоспариваемых данных. А что такое современная рыночная экономика? Некоторые с утра раньше туалета бегут смотреть курсы валют. А хоть кто-то из вас задумывался, откуда они берутся? Что это за торги такие на валютной бирже? Кто, где, кем и чем торгует? А это спекулянты на Уолл-Стрит в рулетку играют. Включают игровые автоматы, вписывают туда некие, только им известные данные и крутят барабан. Вот и все. Никакого реального производственного веса ничего это не имеет. Представляете, ваше благосостояние, конкретное количество съеденного, выпитого и одетого сегодня зависит от каких-то никому неизвестных спекулянтов. Не зря в Советском Союзе за валютные операции предусматривался расстрел. Да потому что это жульничество чистой воды. Это вранье планетарного масштаба. Нет никакой экономики. Есть народное хозяйство. У нас какие-то вредители Нархоз переименовали в экономический университет. Надо вернуть нормальное название. А вредителей проверить. Наверняка спекулируют. На питерском форуме Владимир Владимирович блестяще описал современную западную «экономику».

Владимир Путин, президент России:

Этот рост становился все более устойчивым. Охватывал как можно больше стран. Для этого необходима принципиально новая модель развития, построенная не на правилах неоколониализма, когда так называемый «золотой миллиард» выкачивает ресурсы из остальных государств. В интересах узкого круга так называемых элит, даже не в интересах всего народа этих стран, а именно в интересах элит. Если мы посмотрим, как накапливались средства, скажем, в Соединенных Штатах за последние десятилетия, именно элиты там получали основные доходы. Это же открытые данные. До рядовых граждан, до среднего класса эти сверхдоходы не доходили. В этом, может быть, и основа тех изменений, которые происходят.