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Рубио недоволен, что Арагчи едет в РФ, а не на переговоры с США

22 июня 2025 18:30
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Рубио недоволен, что Арагчи едет в РФ, а не на переговоры с США-0

Госсекретарь США Марко Рубио выразил недовольство тем, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выбрал для проведения переговоров Москву, а не представителя Вашингтона. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что встреча с руководством РФ была спланирована заранее и никаких официальных протестов против нее не было.

Рубио отметил, что США стремятся к заключению дипломатического соглашения с Ираном, которое позволит ему иметь мирную ядерную программу, но не даст права обогащать уран и получать материалы оружейного качества.

Арагчи, в свою очередь, также подтвердил планы встречи с президентом России и назвал Москву стратегическим партнером Ирана.

Фото: pixabay

# Международная политика

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