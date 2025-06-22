Полёт дронов в Беларуси запрещён? Узнали, кто и на каких условиях может пользоваться БПЛА

Состояние Вооруженных Сил стало темой прошлой недели. Мы увидели, на что способны белорусские дроны. Многие эксперты называют эту технику основой современных конфликтов. Говорят, у кого она есть и кто умеет ею управлять, за тем и победа на поле боя. Мы умеем. Но спасибо, что применяем эти знания только в теории. Дроны нашли себя и в мирной жизни. Их используют в сельском хозяйстве, для поиска людей, мониторинга лесных пожаров. А в китайском Чунцине на неделе беспилотники даже рисовали картины. Прямо в небе. Масштабное световое шоу вошло в книгу рекордов Гиннесса. В представлении задействовали около 12 тысяч дронов. Они выстраивались в невероятные фигуры, посмотреть на которые приезжали люди из разных городов Китая.

Но беспилотники не так безобидны, как могут показаться. В один момент они превращаются в оружие, что мы наблюдали и не раз. А потому в Беларуси их взяли под особый контроль и запретили физическим лицам использовать дроны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе депутаты предложили и вовсе ввести уголовную ответственность для тех, кто эти правила нарушает. Кому и насколько могут подрезать крылышки и как летать безопасно, разбирался Глеб Прокофьев.

Станислав – оператор беспилотника с опытом. Он в очередной раз получил все разрешения, чтобы запустить дрон в небо. С помощью аэросъемки обследует линии электропередач, трубопроводы и другие инженерные коммуникации. С высоты ищет возможные завалы, буреломы и заросли. Эта информация сегодня востребована в разных сферах. Станислав Авласенко, оператор БЛА частной компании:

После того как происходит регистрация беспилотника, получения разрешения на использование полосы частот для этого беспилотника. Документы оформляются в течение трех дней. Желательно, конечно, сократить количество звонков до оповещения какого-то одного центра, а дальше центр, чтобы оповещал уже остальные службы, либо в автоматическом режиме, либо уже по мере запроса самой службы.

Полет дронов в нашей стране разрешен, но с условиями. Во-первых, управлять ими могут только юридические лица или индивидуальные предприниматели. Во-вторых, каждый беспилотник должен быть зарегистрирован, а оператор – пройти специальное обучение.

Анастасия Орехова, начальник отдела беспилотной авиации департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Подготовка также дифференцируема в зависимости от условий полетов, то есть от условий повышенного риска или условий умеренного риска. Перед началом полетов оператор обязан получить разрешение на использование воздушного пространства в центре единой системы организации воздушного движения. Ну и, пожалуй, главное правило. Дать беспилотнику команду на каждый взлет можно, получив специальное разрешение. Только тогда воздушное пространство будет открыто. Хотя и тут не без нюансов.

Ростислав Давидюк, начальник управления по использованию воздушного пространства Вооруженных Сил Беларуси:

В графическом исполнении запретные зоны, зоны ограничений, они имеются на публичной кадастровой карте. Пользователь обращает внимание, если он будет находиться или имеет намерение находиться его летательный аппарат в этой зоне, созванивается с организацией, согласует свою деятельность, указывает свои данные. А вот частным владельцам беспилотников, чтобы не нарушать закон, пришлось избавиться от своих крылатых. Дроны можно было продать, безвозмездно передать в собственность юрлиц и ИП или же оставить на хранении на складах «Белаэронавигации».

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Вот то самое место, где хранят беспилотники, которые добровольно сдали белорусы. Здесь несколько десятков БЛА. Также их складируют в областных филиалах предприятия. За место на этом стеллаже придется заплатить. Сумма варьируется в зависимости от размера беспилотника и геолокации склада.

Игорь Картавицкий, начальник отдела планирования использования воздушного пространства РУП «Белаэронавигация»:

Ограничений на прием беспилотных летательных аппаратов у нас отсутствует. Если владелец принесет в настоящее время, мы принимаем этот беспилотный летательный аппарат на хранение. То есть храним в соответствии с установленными условиями. Физические лица не вправе также ввозить беспилотные летательные аппараты и авиамодели на территорию нашей страны. Запрет не действует для юрлиц и ИП, но необходимо получить разрешение на ввоз от Департамента авиации.

Ольга Свиридова, главный инспектор отдела таможенных операций и контроля N6 таможенного поста «Национальный Аэропорт «Минск»:

С момента действия указа было пресечено около 20 попыток ввоза беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, а также около шести запчастей к беспилотным летательным аппаратам, которые перемещались в почтовых отправлениях, следующих с территории государств-членов Евразийского экономического союза. В современном мире дроны – это не только вспомогательный инструмент разведки. Беспилотники превратились в полноценные боевые единицы, малобюджетные FPV-дроны показали свою эффективность в нанесении ударов по бронетехнике, складам и даже в психологическом воздействии на противника.