Такого на «Марафоне единства» ещё не было! В Бобруйске устроили концерт прямо в рабочем цеху завода

О достижениях белорусов напоминает и самый народный форум. Бобруйск встретил «Марафон единства». Проект дает возможность ближе познакомиться с историей и культурой страны и испытать гордость за все, что создано трудолюбивыми руками на протяжении веков и создается сейчас, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник, на котором можно проникнуться духом единства и увидеть палитру талантов белорусской земли, вобрал в себя лучшие идеи предыдущих локаций и пополнился новинками. На Бобруйском заводе провели уникальный концерт. Сценой для артистов стал производственный цех, что позволило соединить трудовые будни с культурным праздником. Среди новшеств и мастер-класс от виртуозов Президентского оркестра. Как это было – покажут наши корреспонденты.

На этот раз центром народной силы и единства стал Бобруйск. Энергичный, фотогеничный, вкусный и мирный. Под его небом легко уживаются пять конфессий, а на улицах можно почувствовать каждую историческую эпоху. Город с военным характером: от крепости, которая выдержала двухмесячную осаду армии Наполеона, до нарядных, в кружевах домов, что так бережно восстанавливали после Великой Отечественной, сохранив народный колорит. Отличительная черта бобруйчан – доброжелательность и неспешность. Любой конфликт здесь легко погасят шуткой. Бобруйск встречает самый народный форум «Марафон единства» – подробности здесь.

Валентин Рачинский, житель Бобруйска:

Это, можно сказать, вторая Одесса. Чувство юмора здесь развито. Много интересных историй тут рассказывают про Бобруйск. В прошлом это город еврейский.

Алиса Юшкевич, жительница Бобруйска:

Бобруйск мы очень любим, потому что это наш родной город, в котором мы родились, в котором мы творим, живем.

Юлия Мычка, корреспондент:

Неофициальный символ города живет на центральной улице. И это бобер, у которого есть не просто имя, а фамилия и отчество. Согласно легенде, чтобы обрести счастье и богатство, нужно потереть нос или цепочку для часов бронзового зверька. Судя по блеску, люди в это верят.

Креативности бобруйчанам действительно не занимать – вот, пожалуйста, ресторан в бывшей водонапорной башне и единственный памятник Шуре Балаганову. В одной части города здесь создают бобруйский зефир, а в другой расположился брутальный завод тракторных деталей и агрегатов, который выпускает сельхозтехнику. А ведь этот гигант вырос из маленькой мастерской.

Ольга Король, артистка балета заслуженного коллектива Беларуси «Ансамбль танца, музыки и песни «Белые росы»:

Необычно, что это большой цех и много механизированных станков. Контролируется процесс программами, то есть программы знают, когда включать станок, когда выключать. И необычно вообще побывать на заводе, потому что мы люди творческие.

Увидеть закулисье технического процесса, и узнать кто и как делает товары которые любят и ценят во всем мире. «Марафон единства» открывает знакомые вещи с незнакомого ракурса. Проект «Одно дело делаем!» прошёл на крупнейшем предприятии Бобруйска – подробности здесь.

Александр Стишенок, артист балета заслуженного коллектива Беларуси «Ансамбль танца, музыки и песни «Белые росы»:

Я в первый раз в Бобруйске, для меня это удивительно и очень интересно познавать нашу Беларусь. В Бобруйске очень трудолюбивые люди, они готовы работать не покладая ни рук, ни ног в таком месте шумном. Все-таки производить продукцию такую не так уж и просто.