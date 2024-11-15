Полное преображение. В Витебске после масштабной реконструкции возобновилось движение по мосту Металлистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открытие прошло в торжественной обстановке.

К ремонту переправы приступили в декабре 2023-го. Фронт работ был обширный: укрепили стойки, обновили фасады опор, заменили перильное ограждение и дорожное полотно, установили новые опоры освещения и пандусы. Столь масштабный проект реализовали в сжатые сроки. Бюджет составил около 8 миллионов рублей. Сегодня автотехника символично проехала по новому мосту, а возглавили колонну отечественные автобусы. Сертификат на 10 таких новых машин руководству транспортного предприятия в честь праздничного события вручил глава региона.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома: Много планов по восстановлению, и модернизации, и капитальному ремонту еще мостов в городе. Вы все видите мост Людникова. Мы начали делать это за свои, за бюджетные деньги области и города. Хотим его тоже сделать за следующий год. Принято решение там движение не прекращать. Уверен, что мы вместе общими силами и с помощью, конечно, республики все эти мосты сделаем, поправим, укрепим и построим новые.

Александр Луцкович, производитель работ ОАО «Мостострой»: Работали вахтами, без выходных. С семи до восьми. Приятнее будет ездить уже, более безопасно сделано, с барьерным ограждением, что для пешехода более безопасно.

Мы объезжали по Полоцкому путепроводу. Были большие пробки, в которых приходилось стоять очень много. Поэтому, слава богу, что его открыли. Спасибо большое ремонтникам.

Когда мы с мужем в машине ездили через тот мост, который побольше, очень большие пробки, особенно в час пик. В пять часов с детьми очень сложно добираться, поэтому огромное спасибо за новый мост.

На этом преображение города не заканчивается. В планах – обновление концертного зала и гостиницы «Витебск», а также Летнего амфитеатра. Параллельно будут проводиться мероприятия по благоустройству областного центра, что сделает город еще более комфортным для жизни и отдыха.