Павлюченко: в Беларуси не планируют повышать пенсионный возраст

Миграционный кризис, разразившийся в Европе, к слову из-за их же необдуманной и недальновидной политики, полностью обнажил совсем не привлекательное лицо исконной западной демократии. А жестокие и чудовищные действия польских силовиков в такие же холодные ноябрьские дни 2021-го, когда несчастных беженцев поливали водой и слезоточивым газом – лишь один из страшных штрихов к этому «портрету». Но тогда мы – белорусы – сделали все возможное, и, пожалуй, проявили свои лучшие качества: толерантность, милосердие и просто уважение к человеческому достоинству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это правило работает независимо от того, о ком идет речь: госте из далекой страны или нашем соотечественнике, которому нужна помощь и поддержка.

Именно на этих принципах строится и наша социальная политика. Среди ее приоритетов – особое отношение к детям, матерям, многодетным семьям и, конечно же, людям в почтенном возрасте. Один из последних бонусов – отмена ограничения на размер выплат для работающих пенсионеров. Впрочем, и те, кто ушел на заслуженный отдых или только приближается к этому порогу, может рассчитывать на поддержку государства. Регулярно размер пенсий растет. Очередное увеличение было совсем недавно. А вот повышения пенсионного возраста в Беларуси не планируется. И это несмотря на мировую тенденцию. Например, в большинстве европейских стран возраст выхода на пенсию варьируется от 60 до 67 лет.