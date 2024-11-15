Праздник, на котором можно проникнуться духом единства и увидеть палитру талантов белорусской земли. Бобруйск встречает самый народный форум «Марафон единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник, на котором можно проникнуться духом единства и увидеть палитру талантов белорусской земли. Бобруйск встречает самый народный форум «Марафон единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект дает возможность еще ближе познакомиться с историей и культурой страны и испытать гордость за все, что создано трудолюбивыми руками белорусов на протяжении веков и создается прямо сейчас. Организаторы обещают яркую и насыщенную программу.
Свои проходные для гостей откроют градообразующие предприятия, а концерты развернутся прямо в цехах. Одно из самых ожидаемых событий – участие в марафоне Президентского оркестра Беларуси. Во 2-й детской школе искусств секретами мастерства с учащимися поделятся лауреаты международных конкурсов и стипендиаты Президентского фонда поддержки талантливой молодежи.
Узнать, легко ли быть знаменитым, смогут участники «Знаковой встречи». На их вопросы ответят генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин, радиоведущий, главный редактор «Альфа Радио» Вадим Шепет и знаменитые земляки: паралимпийский чемпион Игорь Бокий, заслуженный артист Республики Беларусь Руслан Алехно.
Город на Березине будет выделяться среди других точек марафона.
Наталья Пушнова, заместитель начальника управления культуры Могилевского облисполкома:
Марафон, идя по Республике Беларусь, развивается. Стабильный в плане проведения, но в плане мероприятий постоянно меняется. Поэтому нам приятно, что Бобруйск – это город, где стартует проект новый «Разом працуем, разам спяваем». Мы открываем этот проект в Бобруйске и продолжаем его в Могилеве.
Ирина Рынейская, председатель Бобруйского городского Совета депутатов:
Гости, которые побывают на мероприятиях «Марафона единства» в Бобруйске, получат массу удовольствий, массу замечательных эмоций, теплых, добрых, светлых. Потому что такой праздник – это еще одно подтверждение, что белорусы едины, что мы любим работать, умеем работать сообща, любим отдыхать и любим дарить друг другу радость.
В учебных заведениях студенты ждут лекторов на «НЕскучные НЕлекции». Их проведет заместитель министра образования Екатерина Петруцкая, к ней присоединятся артисты, руководители крупных предприятий. Уже по традиции на разных локациях представят большое количество выставок.