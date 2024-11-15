Праздник, на котором можно проникнуться духом единства и увидеть палитру талантов белорусской земли. Бобруйск встречает самый народный форум «Марафон единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект дает возможность еще ближе познакомиться с историей и культурой страны и испытать гордость за все, что создано трудолюбивыми руками белорусов на протяжении веков и создается прямо сейчас. Организаторы обещают яркую и насыщенную программу.

Свои проходные для гостей откроют градообразующие предприятия, а концерты развернутся прямо в цехах. Одно из самых ожидаемых событий – участие в марафоне Президентского оркестра Беларуси. Во 2-й детской школе искусств секретами мастерства с учащимися поделятся лауреаты международных конкурсов и стипендиаты Президентского фонда поддержки талантливой молодежи.

Узнать, легко ли быть знаменитым, смогут участники «Знаковой встречи». На их вопросы ответят генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин, радиоведущий, главный редактор «Альфа Радио» Вадим Шепет и знаменитые земляки: паралимпийский чемпион Игорь Бокий, заслуженный артист Республики Беларусь Руслан Алехно.