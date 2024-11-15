В Шумилино прошло заседание Президиума Совета Республики по вопросам работы с обращениями граждан

Усиление социальной сферы и поддержка населения – на этих основах строится наше государство. Важно не только открывать новые объекты, но и уметь слышать людей. Вопросам работы с обращениями граждан 15 ноября было посвящено выездное расширенное заседание Президиума Совета Республики в Шумилино, рассказали в программе Новости «24 часа» ан СТВ.

К слову, в 2024 году от северного региона в сенат поступило 565 обращений, что почти на 20 % меньше, чем несколько лет назад. Чаще всего волнует местных жителей сфера ЖКХ. Витебскую область можно сделать лучше, вывести в лидеры, если работать эффективно и сообща. Такое мнение, подводя итог, высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова. В работе с обращениями не должно быть пробелов. Каждый запрос нужно брать на контроль.

Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного Совета депутатов:

Обращения граждан служит для нас отправной точкой в формировании планов работ по развитию социальной сферы, по проведению работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожного обеспечения, транспортного обслуживания. В принципе, любая сфера деятельности, конечно, подпитывается вот той информацией, которую мы получаем от населения, и качество этой работы также можно оценить в ходе работы с обращениями граждан.

Вячеслав Дурнов, заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета:

Хорошо, что мы подвели такой двухлетний итог. Последний раз такой же выездной президиум проводился в Лепеле. Был дан ряд поручений. Сегодня итог показал, что мы практически все поручения того заседания выполнили. Наши граждане, они уже прекрасно понимают, что действительно могут решить свои вопросы, обратившись на любом уровне.

Побывали сенаторы 15 ноября и в Шумилинской центральной районной больнице. Здесь состоялось открытие отделения сестринского ухода, рассчитанного на 32 койки. Оно разместилось в корпусе круглосуточного стационара, что позволит быстро и качественно оказывать медицинскую помощь в любое время суток. В отделении оборудована безбарьерная среда, которая обеспечивает пациентам самостоятельное передвижение. Также предусмотрены условия для встреч с родственниками. Получать помощь здесь смогут одиноко проживающие пожилые люди, которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию.