«Такое чувство, что пустил варваров». Минчане жалуются на затянувшийся некачественный капремонт дома

Новости Беларуси. Тема капитального ремонта дома всегда болезненная: с одной стороны, многим приходится годами ждать своей очереди, а с другой, дождавшись, терпеть серьезные неудобства из-за временной разрухи, замены коммуникаций и прочих ремонтных работ, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Когда именно дом попадет в график капремонта, зависит от многих параметров. Обычно срок эффективной эксплуатации в среднем составляет от 15 до 25 лет. Но бывает, что и четверть века спустя строение находится в хорошем состоянии, а значит, в график проведения капремонта вноситься не будет. Примерно раз в пять лет организация ЖКХ, обслуживающая дом, может затеять ремонт в подъезде. Необходимость в нем тоже нужно будет обосновать. Как правило, это восстановление штукатурки, замена участков трубопровода, что-то подкрашивается и ремонтируется. Казалось бы, все во благо жильцов. Но почему ни один капремонт не обходится без скандалов и жалоб?

Капитальный ремонт в Беларуси выполняется по госпрограмме «Комфортное жилье и благоприятная среда». Согласно законодательству, в год обновляют не менее 3 % от эксплуатируемого жилфонда. Информация о том, в каких домах Минска планируют провести капремонт, представлена на сайте Минского городского жилищного хозяйства. Под обновление в 2022 году попали 140 домов. Больше всего ремонтных работ проведут в Заводском и Фрунзенском районах. Там заменят кровлю, отремонтируют балконы, козырьки, входы в подъезды и крыльцо, заменят сети газо- и водоснабжения, канализацию, окна в подъездах, электрощитки и радиаторы отопления.

«Ох уж этот капремонт!» – говорят жители дома № 19 по второму переулку Багратиона в Минске. Для собственников 800 квартир без исключения реновация обернулась настоящим кошмаром. Проблем накопилось столько, что для поиска их решений людям понадобилось обратиться в редакцию программы «Решение есть». Капитальный ремонт стартовал в декабре 2021 года, а закончится должен был в августе 2022 года. Но пока у подрядчика перекур на перекуре. Люди уверяют: строители на полпути забрасывают любое начинание.

Алла Королева, местная жительница:

Начался ремонт с того, что они снесли вторую дверь входную. Это был еще декабрь, к январю. Когда самые холода, когда самый мороз, они снесли все двери. Они здесь лежали где-то месяц. Принцип ремонта точно такой, как стройка нового дома. Они осваивают деньги, а потом все разбегаются. Я пуговицы пришил, к пуговицам претензии есть? Нет.

Михаил Молокович, местный житель:

Тут просто-напросто организации нет. Подряд взяли, а подрядчик не способен был освоить такой объем. 24 подъезда – эта серьезная штука. Они взяли субподряд. 14 контор, которые абсолютно в этом отношении... Знаете, что такое колхоз: один приходит – сделал и пошел. Второй приходит и говорит: «А чего он так сделал?» Надо ж было нормально сделать, а его уже нет. И получается, что каждый за себя не отвечает, а страдаем из-за этого мы.

Уже год обитатели дома живут, как на вокзале. А все потому, что каждый блин каждого субподрядчика выходит комом. Работы часто затягиваются, а строители, по мнению жильцов, мягко говоря, трудятся спустя рукава. Вместо водоотводных стояков дыры в полу и потолке. Из подъездов исчезли радиаторы, новые полотенцесушители со своими функциями не справляются. Как уверяют сами местные, чуть ли не каждую неделю происходят какие-то ЧП.

Андрей Байдалов, местный житель:

Допустим, вчера вечером у меня пропала горячая вода, нет до сих пор, полотенцесушитель после замены холодный. Уже, наверное, больше месяца. Служба 115 не дает никакого ответа. Постоянно топят подъезды, какие-то пожары. В восьмой подъезд только у меня на глазах пожарная два или три раза приезжала. Это как бы норма. В этом жить уже достало всех. В квартирах, такое чувство, что пустил варваров. Если они приходят что-то делать, оставляют дыры, мусор не убирают за собой. От них больше вреда. Что-то попутно ломают, то, что они даже трогать не должны. И концов не найти.

Есть вопросы у жильцов и к вентиляции в санузлах. Вот как выглядит уборная в квартире Аллы Королевой. Вытяжки нет, а пропала она после так называемого капремонта. К слову, такая проблема, к сожалению, не единичный случай. Вентиляционных люков теперь нет ни в одном санузле из 800 квартир. К тому же после вмешательства «специалистов» по стенам пошли трещины, жильцы опасаются обвала конструкции.

Александр, местный житель:

То есть чтобы пользоваться санузлом, нужно открывать лючок, который для проверки счетчиков. Окошко открываешь. Будет ли что-то исправляться, за чей счет и как это будет выглядеть. Как это будет выглядеть, пока неясно. Куда понятнее картина с ливневой канализацией, которая идет в тамбурах по всем девяти этажам. Трубы заменили в срок, обшили гипсокартоном. Все бы ничего, но такая строительная новация перекрыла доступ к щиткам. У людей есть сомнения в том, что это рациональное решение: если потребуется отключить автомат, обшивку придется снимать.