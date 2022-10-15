«Такое чувство, что пустил варваров». Минчане жалуются на затянувшийся некачественный капремонт дома
Новости Беларуси. Тема капитального ремонта дома всегда болезненная: с одной стороны, многим приходится годами ждать своей очереди, а с другой, дождавшись, терпеть серьезные неудобства из-за временной разрухи, замены коммуникаций и прочих ремонтных работ, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
Сергей Шуманский, ведущий:
Когда именно дом попадет в график капремонта, зависит от многих параметров. Обычно срок эффективной эксплуатации в среднем составляет от 15 до 25 лет. Но бывает, что и четверть века спустя строение находится в хорошем состоянии, а значит, в график проведения капремонта вноситься не будет.
Примерно раз в пять лет организация ЖКХ, обслуживающая дом, может затеять ремонт в подъезде. Необходимость в нем тоже нужно будет обосновать. Как правило, это восстановление штукатурки, замена участков трубопровода, что-то подкрашивается и ремонтируется. Казалось бы, все во благо жильцов. Но почему ни один капремонт не обходится без скандалов и жалоб?
Капитальный ремонт в Беларуси выполняется по госпрограмме «Комфортное жилье и благоприятная среда». Согласно законодательству, в год обновляют не менее 3 % от эксплуатируемого жилфонда. Информация о том, в каких домах Минска планируют провести капремонт, представлена на сайте Минского городского жилищного хозяйства. Под обновление в 2022 году попали 140 домов. Больше всего ремонтных работ проведут в Заводском и Фрунзенском районах. Там заменят кровлю, отремонтируют балконы, козырьки, входы в подъезды и крыльцо, заменят сети газо- и водоснабжения, канализацию, окна в подъездах, электрощитки и радиаторы отопления.
«Ох уж этот капремонт!» – говорят жители дома № 19 по второму переулку Багратиона в Минске. Для собственников 800 квартир без исключения реновация обернулась настоящим кошмаром. Проблем накопилось столько, что для поиска их решений людям понадобилось обратиться в редакцию программы «Решение есть». Капитальный ремонт стартовал в декабре 2021 года, а закончится должен был в августе 2022 года. Но пока у подрядчика перекур на перекуре. Люди уверяют: строители на полпути забрасывают любое начинание.
Алла Королева, местная жительница:
Начался ремонт с того, что они снесли вторую дверь входную. Это был еще декабрь, к январю. Когда самые холода, когда самый мороз, они снесли все двери. Они здесь лежали где-то месяц. Принцип ремонта точно такой, как стройка нового дома. Они осваивают деньги, а потом все разбегаются. Я пуговицы пришил, к пуговицам претензии есть? Нет.
Михаил Молокович, местный житель:
Тут просто-напросто организации нет. Подряд взяли, а подрядчик не способен был освоить такой объем. 24 подъезда – эта серьезная штука. Они взяли субподряд. 14 контор, которые абсолютно в этом отношении... Знаете, что такое колхоз: один приходит – сделал и пошел. Второй приходит и говорит: «А чего он так сделал?» Надо ж было нормально сделать, а его уже нет. И получается, что каждый за себя не отвечает, а страдаем из-за этого мы.
Уже год обитатели дома живут, как на вокзале. А все потому, что каждый блин каждого субподрядчика выходит комом. Работы часто затягиваются, а строители, по мнению жильцов, мягко говоря, трудятся спустя рукава. Вместо водоотводных стояков дыры в полу и потолке. Из подъездов исчезли радиаторы, новые полотенцесушители со своими функциями не справляются. Как уверяют сами местные, чуть ли не каждую неделю происходят какие-то ЧП.
Андрей Байдалов, местный житель:
Допустим, вчера вечером у меня пропала горячая вода, нет до сих пор, полотенцесушитель после замены холодный. Уже, наверное, больше месяца. Служба 115 не дает никакого ответа. Постоянно топят подъезды, какие-то пожары. В восьмой подъезд только у меня на глазах пожарная два или три раза приезжала. Это как бы норма. В этом жить уже достало всех. В квартирах, такое чувство, что пустил варваров. Если они приходят что-то делать, оставляют дыры, мусор не убирают за собой. От них больше вреда. Что-то попутно ломают, то, что они даже трогать не должны. И концов не найти.
Есть вопросы у жильцов и к вентиляции в санузлах. Вот как выглядит уборная в квартире Аллы Королевой. Вытяжки нет, а пропала она после так называемого капремонта. К слову, такая проблема, к сожалению, не единичный случай. Вентиляционных люков теперь нет ни в одном санузле из 800 квартир. К тому же после вмешательства «специалистов» по стенам пошли трещины, жильцы опасаются обвала конструкции.
Александр, местный житель:
То есть чтобы пользоваться санузлом, нужно открывать лючок, который для проверки счетчиков. Окошко открываешь. Будет ли что-то исправляться, за чей счет и как это будет выглядеть.
Как это будет выглядеть, пока неясно. Куда понятнее картина с ливневой канализацией, которая идет в тамбурах по всем девяти этажам. Трубы заменили в срок, обшили гипсокартоном. Все бы ничего, но такая строительная новация перекрыла доступ к щиткам. У людей есть сомнения в том, что это рациональное решение: если потребуется отключить автомат, обшивку придется снимать.
Татьяна Лоска, местная жительница:
В тамбурах произведена замена ливневой канализации. Ливневая канализация выполнена из металлопласта или из пластиковых труб. Трубы стоят не просто криво и соединены вкось, они соединены скотчем в стыках. Кроме того, это безобразие, которое соединено скотчем, еще обшито гипсокартоном. В случае, если этот скотч во время дождей будет иметь течь, придется разбирать этот гипсокартон по всему стояку для того, чтобы понять, где по девяти этажам произошло протекание. Электрощитки расположены таким образом, что дверца из-за этой ливневой канализации, обшитой гипсокартоном, не открывается. Если в квартире нужно поменять лампочку или светильник или произвести электрические работы – выполнить это практически невозможно.
У дома нет отопления. Почему капремонт в одном из домов Минска постоянно затягивается – подробнее здесь.