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«Говорим огромные слова благодарности». Министр труда выбирала лучшую семью 2022 года

14 октября 2022 19:41
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Новости Беларуси. Семья Илюшиных из Брестской области стала лучшей в Беларуси по версии жюри республиканского конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финал состоялся 14 октября в Минске.

За победу боролись представители всех регионов и столицы. В рамках конкурсного задания «Моя семья – моя страна» финалисты рассказали о своей родословной и представили социально значимые проекты. Оценивало участников разностороннее жюри под председательством министра труда и социальной защиты. В составе были депутаты, представители общественных организаций и профессиональные артисты.

«Говорим огромные слова благодарности». Министр труда выбирала лучшую семью 2022 года-1

«Говорим огромные слова благодарности». Министр труда выбирала лучшую семью 2022 года-3

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
В этот день мы, конечно же, всем нашим мамам говорим огромные слова благодарности. Говорим о той серьезной поддержке со стороны государства, которая есть как в масштабах семьи, так и непосредственно нашим мамам, потому что приоритет нашей пятилетки, вообще приоритет государства – счастливая семья.

«Говорим огромные слова благодарности». Министр труда выбирала лучшую семью 2022 года-5

Конкурс стал традиционным семейным праздником Беларуси. Причем количество желающих побороться за почетное звание растет. Только в 2022 году в отборочных этапах конкурса участие приняли более 500 семей.

# Брак и семья # общество # Ирина Костевич # Фотофакт

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