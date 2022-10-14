«Говорим огромные слова благодарности». Министр труда выбирала лучшую семью 2022 года

Новости Беларуси. Семья Илюшиных из Брестской области стала лучшей в Беларуси по версии жюри республиканского конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финал состоялся 14 октября в Минске.

За победу боролись представители всех регионов и столицы. В рамках конкурсного задания «Моя семья – моя страна» финалисты рассказали о своей родословной и представили социально значимые проекты. Оценивало участников разностороннее жюри под председательством министра труда и социальной защиты. В составе были депутаты, представители общественных организаций и профессиональные артисты.