У дома нет отопления. Почему капремонт в одном из домов Минска постоянно затягивается?

Новости Беларуси. Тема капитального ремонта дома всегда болезненная: с одной стороны, многим приходится годами ждать своей очереди, а с другой, дождавшись, терпеть серьезные неудобства из-за временной разрухи, замены коммуникаций и прочих ремонтных работ, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Для поиска решения этой и других проблем, которые накопились у жильцов, наши корреспонденты организовывают собрание, на которое приглашены представители подрядной организации «Минскремстрой». Именно с ней заключил договор заказчик работ – ЖКХ Партизанского района. К слову, директор районной коммунальной службы тоже на месте. И первая претензия, адресованная жильцами, – доступ к электрощиткам.

Анатолий Ярошевич, директор КУП «ЖКХ Партизанского района Минска»:

Да, действительно, в некоторых подъездах щитки открываются не полностью под 90 градусов. Есть проблема. С данной проектной организацией (Заборская) мы встречались, сейчас человек находится на ковиде. Она является директором данной фирмы. На следующей неделе она будет здесь, ее представители тоже будут здесь. Ей предъявлены штрафные санкции по тому, что она сделала такой проект – дверца щитовой открывается не на полную. С ней будем решать вопрос, так просто вопрос не останется, будет решаться. Еще один вопрос, остро волнующий жильцов, – отопление. Теперь, когда температура на улице по ночам близится к нулю, людям приходится проявлять чудеса смекалки, чтобы хоть как-то сохранить тепло в квартирах. Когда наконец поменяется погода в этом доме? Этот вопрос Светлана Валенда задает себе и службе 115 по сто раз на дню. Но пока ответа так и не нашла.

Светлана Валенда, местная жительница:

У нас до сих пор нет отопления. Есть отопление только в зале, хотя или во вторник, или в среду вечером была администрация Партизанского района. Сказали, что отопление будет в течение двух дней. Да, не скажу, в пятницу вечером дали. Слабенькое появилось в двух комнатах, сегодня вообще никакого нет. Подрядчик уверяет: сбои случаются, потому что старое оборудование заменили новым иностранного производства. Сперва долго ждали поставку, а потом возникли трудности с монтажом. Сказалась и нехватка квалифицированных специалистов. На объекте, по словам заказчика, трудится только 80 % от нужного числа работников. А потому и сроки затягиваются, и качество частенько хромает.