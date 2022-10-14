«Муж уехал и оставил нас». История белоруски, воспитавшей четверых детей
Мама – понятие общечеловеческое. Из поколения в поколение для каждого из нас она самый главный человек в жизни. Матерям отводится созидательная роль, они закладывают жизненные ориентиры детям, что способствует развитию общества и государства. О том, в чем сила материнства, каково влияние на жизнь ребенка и мир, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Одна в тяжелых жизненных условиях
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Я знаю, вы многодетная мама. Скажите, с появлением большой семьи поменялись ли как-то ориентиры в жизни?
Есения Микулич, творческая личность, многодетная мама и бабушка:
Нет, наоборот, все даже к лучшему, когда большая семья – дети и внуки. У меня четверо детей и четверо внуков. Я счастлива, потому что они у меня есть. Конечно, я своих детей воспитывала одна в очень тяжелых таких условиях жизненных. Несмотря на это, я не жалею ни о чем.
Ольга Шерснева:
Как хватило сил?
Есения Микулич:
Как хватило? Я очень много работала и работаю на нескольких работах, оставляла своих детей на сестру, нянечек, бабушек, кто был рядышком.
Ольга Шерснева:
Почему так произошло, что четверых детей воспитывали одна? Не хотелось ли, может быть, создать какие-то новые отношения, чтобы с детьми тоже был какой-то мужчина?
Есения Микулич:
Хотелось. Почему нет? Я боялась – кто возьмет этот прицеп в четверо деток? Как-то не сложилось у нас. Муж уехал и оставил нас. По жизни были и другие истории мои жизненные. Было все сложно, но я не оставила их нигде.
Четверо деток, которые знают цену хлебушку, материнской любви и ласке
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
В будущем вообще сложилась дальше личная жизнь у вас, когда уже дети выросли?
Есения Микулич:
Сложилась, конечно. Я счастлива, уже 17 лет я живу в браке. Я любима. Так сложилось, что у нас было бы шестеро деток, но двоих я не родила, делали мы ЭКО с мужем. Зато у меня четверо моих деток красивых, умных, воспитанных, которые знают цену хлебушку, любви материнской, ласке. Был такой эпизод в моей жизни: мы спали на одной кровати – двое здесь [на плечах – прим. ред.] деток, а двое в ногах. Кто-то мне голову и глаза целует, руки, а кто-то – ноги. Это невозможно забыть, поэтому я счастлива, рада, что они у меня есть – здоровые, любимые дети. Они со мной.
Ольга Шерснева:
Вы большая молодец.
Юлия Самусенко:
Никогда не скажешь, что вы вообще бабушка, на самом деле. Всем бы так прекрасно выглядеть.
Есения Микулич:
Да, спасибо большое. Четверо внуков.
Финансовой помощи не было, но мы выжили
Ольга Шерснева:
Хватает времени на творчество? Сейчас уже нужно с внуками время проводить. Как найти?
Юлия Самусенко:
Баланс, золотую середину.
Ольга Шерснева:
У вас, по-моему, 25 часов в сутки, а не 24.
Есения Микулич:
Да, я нахожу, потому что раньше я не могла всего этого сделать. Доучиться я не могла. Я вообще люблю рисовать, писать. Я такой творческий человечек. Сразу же дети пошли, я в 18,5 родила старшего сына. Три дочки. Я все время мечтала, хотела, не останавливалась, ждала этого эпизода жизненного и знала, что когда-нибудь мои же дети мне помогут. Они меня отправили учиться, я сейчас на четвертом курсе в экономическом университете. Они мне помогают морально, материально – что-то прикупить, сказать что-то доброе. Очень часто звонят, мы много говорим с детками. Я знаю, что это мой стержень к ним, их душе, а их – ко мне, потому что разговорная речь.
Когда ты обещаешь, нужно исполнять – так я сохранила нашу семью и доверие. Было невозможное, у меня не было финансовой помощи ни от кого, но мы выжили. Кому-то огород полю в деревне, кому-то посуду мою, бабушек досматриваю, но это моими руками, и они были рядышком со мной. У меня даже в жизни был эпизод – я попала в больницу с аппендицитом. Я умирала, меня еле спасли. У меня соседка смотрела моих четверых деток. Я вернулась со швами домой, знала, что меня ждут дети, я нужна им – мама.