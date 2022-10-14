«Муж уехал и оставил нас». История белоруски, воспитавшей четверых детей

Мама – понятие общечеловеческое. Из поколения в поколение для каждого из нас она самый главный человек в жизни. Матерям отводится созидательная роль, они закладывают жизненные ориентиры детям, что способствует развитию общества и государства. О том, в чем сила материнства, каково влияние на жизнь ребенка и мир, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Одна в тяжелых жизненных условиях Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Я знаю, вы многодетная мама. Скажите, с появлением большой семьи поменялись ли как-то ориентиры в жизни?

Есения Микулич, творческая личность, многодетная мама и бабушка:

Нет, наоборот, все даже к лучшему, когда большая семья – дети и внуки. У меня четверо детей и четверо внуков. Я счастлива, потому что они у меня есть. Конечно, я своих детей воспитывала одна в очень тяжелых таких условиях жизненных. Несмотря на это, я не жалею ни о чем. Ольга Шерснева:

Как хватило сил? Есения Микулич:

Как хватило? Я очень много работала и работаю на нескольких работах, оставляла своих детей на сестру, нянечек, бабушек, кто был рядышком. Ольга Шерснева:

Почему так произошло, что четверых детей воспитывали одна? Не хотелось ли, может быть, создать какие-то новые отношения, чтобы с детьми тоже был какой-то мужчина? Есения Микулич:

Хотелось. Почему нет? Я боялась – кто возьмет этот прицеп в четверо деток? Как-то не сложилось у нас. Муж уехал и оставил нас. По жизни были и другие истории мои жизненные. Было все сложно, но я не оставила их нигде. Четверо деток, которые знают цену хлебушку, материнской любви и ласке

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

В будущем вообще сложилась дальше личная жизнь у вас, когда уже дети выросли? Есения Микулич:

Сложилась, конечно. Я счастлива, уже 17 лет я живу в браке. Я любима. Так сложилось, что у нас было бы шестеро деток, но двоих я не родила, делали мы ЭКО с мужем. Зато у меня четверо моих деток красивых, умных, воспитанных, которые знают цену хлебушку, любви материнской, ласке. Был такой эпизод в моей жизни: мы спали на одной кровати – двое здесь [на плечах – прим. ред.] деток, а двое в ногах. Кто-то мне голову и глаза целует, руки, а кто-то – ноги. Это невозможно забыть, поэтому я счастлива, рада, что они у меня есть – здоровые, любимые дети. Они со мной. Ольга Шерснева:

Вы большая молодец. Юлия Самусенко:

Никогда не скажешь, что вы вообще бабушка, на самом деле. Всем бы так прекрасно выглядеть. Есения Микулич:

Да, спасибо большое. Четверо внуков. Финансовой помощи не было, но мы выжили