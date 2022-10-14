«Именно так действовали чеченские террористы». Что Запад готовит для Беларуси?

Алексей Дзермант, политолог:

За последнюю неделю мы услышали много новостей, связанных с безопасностью нашего государства. Президент после возвращения из Петербурга и встречи с Владимиром Путиным провел совещание с руководством силового блока, где откровенно рассказал о военно-политической обстановке вокруг нашей страны. А она непростая.

Выделим основное.

Запад, использовав методы цветной революции и экономические санкции для свержения власти в Беларуси, перешел к откровенно террористическим планам – готовят на сопредельных территориях (в Польше, Украине и Прибалтике) боевиков для атаки на нашу страну. Напрямую нападать они опасаются, но вот гибридные методы хотят использовать. Под видом белорусских беглых хотят совершить рейд через белорусскую границу с целью захвата какого-нибудь населенного пункта и спровоцировать тем самым болевой шок у белорусского общества для дальнейшей дестабилизации обстановки и развязывания войны. Ничего не напоминает? Именно так действовали чеченские террористы в России несколько десятков лет назад. Как видим, методы Запада ничуть не поменялись.