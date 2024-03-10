Таких станков на всю Беларусь всего два! Где рождаются инновации и что производят в технопарках?

Новости Беларуси. Продолжая разговор о ШОС, хочется отметить, что июль 2024-го может открыть для нас новый рынок, потенциал и объемы которого сложно даже представить. Шанхайская организация сотрудничества занимает примерно 65 % территории Евразии, где проживает половина населения планеты. В ШОС входят Китай, Индия, Россия, Пакистан, Казахстан. Через них открываются пути и на рынки третьих стран. Одним словом, перспективы понятны. И они манят, но, с другой стороны, нам надо понимать, что и кому мы можем продавать и продвигать. С голыми руками, как говорится, в ШОС не вступишь. Как раз над решением сложных промышленных задач, да еще и с прицелом на будущее, и работают в таких технопарках, как в Бресте, где на неделе побывала Кристина Протосовицкая. Она посмотрела, как белорусские новаторы ищут замену западным технологиям и какие инновации уже внедрены в реальный сектор экономики.

Его имя в переводе с технического ни о чем не скажет обывателю. Гигант, а весь процесс скрыт от человеческих глаз. Куда более красноречив тот факт, что таких станков на всю Беларусь всего два. По сути, принцип работы 3D-принтера, который, соединяя песок с плавленым композитом, делает сложные формы с точностью до миллиметра. А уже в них будут отливать металлом, например, фрагменты двигателей или другие замысловатые детали.

Дмитрий Макарук, директор Брестского научно-технологического парка:

Это сложные изделия. Мы вначале делаем пробные печати, показываем, рассказываем. Когда люди понимают, что они могут часть технологических, производственных проблем решить таким образом, они говорят: это очень здорово. И мы сейчас работаем со всей страной, со всеми регионами по этой технологии. Преимущества новинки Брестского технопарка уже оценили крупные предприятия страны – от молочной промышленности до машиностроения. И это далеко не предел – воспользоваться высокотехнологическим оснащением могут представители бизнеса, даже не будучи резидентами парка. Центр коллективного пользования – своего рода производственный хаб, объединяющий более 10 единиц дорогостоящего и эксклюзивного для страны оборудования на базе технологии индустрии 4.0. Все, чтобы найти инновационное решение для любой задачи. Уникальное оборудование для помощи бизнесу установили в брестском технопарке – уже появилась очередь.