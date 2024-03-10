Уникальное оборудование для помощи бизнесу установили в брестском технопарке – уже появилась очередь

Экономическое развитие и технологическая безопасность являются важнейшими факторами суверенитета страны. И здесь важно быть на шаг впереди! На это каждый раз указывает Президент Александр Лукашенко, обращаясь ко всей вертикали власти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центрами формирования новых подходов становятся инновационные площадки. Среди них – Брестский научно-технологический парк.

Не так давно его площади расширили в два с половиной раза и открыли центр коллективного пользования для резидентов. В их распоряжении высокотехнологичное оборудование, часть из которого и вовсе эксклюзив для Беларуси. Станок для предельно точной лазерной раскройки металла, пласт-автомат для многотиражного выпуска изделий из полимеров или линия для изготовления литейных форм со сложной структурой. Такое оборудование требует глубоких знаний программирования, технической эрудиции и гибкого ума – средний возраст инженеров до 30 лет. Воспользоваться возможностями центра могут как представители малого и среднего бизнеса, так и крупные предприятия. Быть резидентом для этого необязательно.

Дмитрий Макарук, директор Брестского научно-технологического парка:

Уже часть оборудования начинает уходить во вторую смену. На часть оборудования выстраивается очередь из желающих его использовать. Инновационные проекты, связанные с организацией производства, они сложны тем, что необходимо оборудование. Оборудование очень часто высокотехнологичное, соответственно, дорогое, сложное и не все могут либо себе его позволить, либо, если даже готовы его купить, то не всегда его могут загрузить. Поэтому идея была сформировать модель совместного использования, совместной экономики.