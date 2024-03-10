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Уникальное оборудование для помощи бизнесу установили в брестском технопарке – уже появилась очередь

10 марта 2024 07:46
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Экономическое развитие и технологическая безопасность являются важнейшими факторами суверенитета страны. И здесь важно быть на шаг впереди! На это каждый раз указывает Президент Александр Лукашенко, обращаясь ко всей вертикали власти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центрами формирования новых подходов становятся инновационные площадки. Среди них – Брестский научно-технологический парк.

Уникальное оборудование для помощи бизнесу установили в брестском технопарке – уже появилась очередь-1

Не так давно его площади расширили в два с половиной раза и открыли центр коллективного пользования для резидентов. В их распоряжении высокотехнологичное оборудование, часть из которого и вовсе эксклюзив для Беларуси. Станок для предельно точной лазерной раскройки металла, пласт-автомат для многотиражного выпуска изделий из полимеров или линия для изготовления литейных форм со сложной структурой. Такое оборудование требует глубоких знаний программирования, технической эрудиции и гибкого ума – средний возраст инженеров до 30 лет. Воспользоваться возможностями центра могут как представители малого и среднего бизнеса, так и крупные предприятия. Быть резидентом для этого необязательно.

Уникальное оборудование для помощи бизнесу установили в брестском технопарке – уже появилась очередь-4

Дмитрий Макарук, директор Брестского научно-технологического парка:
Уже часть оборудования начинает уходить во вторую смену. На часть оборудования выстраивается очередь из желающих его использовать. Инновационные проекты, связанные с организацией производства, они сложны тем, что необходимо оборудование. Оборудование очень часто высокотехнологичное, соответственно, дорогое, сложное и не все могут либо себе его позволить, либо, если даже готовы его купить, то не всегда его могут загрузить. Поэтому идея была сформировать модель совместного использования, совместной экономики.

Уникальное оборудование для помощи бизнесу установили в брестском технопарке – уже появилась очередь-7

В центре коллективного пользования планируют развивать также конструкторское направление, чтобы разрабатывать проекты под запрос заказчика. В этом заинтересованы не только резиденты технопарка, но также и бизнес, который хочет масштабироваться, или промышленные предприятия, кто ищет альтернативу западным технологиям.

# Информационные технологии # общество # Дмитрий Макарук

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