Никто не уходит без подарков. В Гродненской области начинают работать резиденции Деда Мороза

Новости Беларуси. Предновогодняя суета в разгаре. А для самых юных белорусов – это волшебная пора сказки. И дарят ее в каждом уголке страны. В Гродненской области на этой неделе начнут работу 15 резиденций Деда Мороза. Для региона это рекордное количество, одним из первых гостей встречает поместье в Щучинском районе, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ.

Резиденция расположилась в живописном месте – среди заснеженных лесов и полей на базе охотничье-рыболовного хозяйства. Здесь несколько праздничных локаций: площадка с главным зимним деревом, сказочная тропа, остров желаний и даже собственный зоосад, где каждый ребенок может пообщаться с символом наступающего года – кроликом. Изюминка резиденции – лошади. Всех гостей катают по окрестностям на волшебных санях Деда Мороза. И, конечно, никто не уходит без подарков и веры в волшебство.

Денис Герасимчик, ученик Орлевской средней школы имени С.П. Шупени:

Мне понравилось, потому что вот прям быстро едет конь. И такие эмоции большие.

Дмитрий Розмыслов, начальник охотничье-рыболовного хозяйства:

Совместно с отделом образования и идеологии мы уже собираем, формируем группы. И у нас два заезда: на 11 часов, и на 14:30. Поэтому все желающие могут звонить нам, писать, мы всех примем. По возможности. Резиденция наша работает с 19 числа по 4 января. Если будет еще больше желающих, мы продлим, конечно же, эти даты.