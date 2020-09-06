Такие белорусские ковры есть у Путина и Медведева. Где их производят?

Новости Беларуси. На предприятии «Витебские ковры» выбор огромный, за год здесь могут производить 24 миллиона квадратных метров. Причем на одном станке могут делать сразу несколько ковров одновременно, любых цветов и размеров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Такие ковры, кстати, есть в коллекции Александра Лукашенко, Владимира Путина, Дмитрия Медведева, министров и послов. Повлияло ли это на решение Минпромторга Российской Федерации, мы, конечно, судить не беремся, но знаем точно, что министерство включило первых 10 белорусских предприятий в реестр продукции, производимой в государстве – члене ЕАЭС. В списке – и «Витебские ковры».

Елена Чеботарева, директор предприятия «Витебские ковры»:

Это нужно для того, чтобы мы могли участвовать в тендерах на территории ЕврАзЭС, так как наша продукция в очень многих посольствах, музеях, учреждениях.