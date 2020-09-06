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Такие белорусские ковры есть у Путина и Медведева. Где их производят?

06 сентября 2020 16:29
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Новости Беларуси. На предприятии «Витебские ковры» выбор огромный, за год здесь могут производить 24 миллиона квадратных метров. Причем на одном станке могут делать сразу несколько ковров одновременно, любых цветов и размеров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Такие белорусские ковры есть у Путина и Медведева. Где их производят?-1

Такие белорусские ковры есть у Путина и Медведева. Где их производят?-3

Такие ковры, кстати, есть в коллекции Александра Лукашенко, Владимира Путина, Дмитрия Медведева, министров и послов. Повлияло ли это на решение Минпромторга Российской Федерации, мы, конечно, судить не беремся, но знаем точно, что министерство включило первых 10 белорусских предприятий в реестр продукции, производимой в государстве – члене ЕАЭС. В списке – и «Витебские ковры».  

Такие белорусские ковры есть у Путина и Медведева. Где их производят?-6

Елена Чеботарева, директор предприятия «Витебские ковры»:  
Это нужно для того, чтобы мы могли участвовать в тендерах на территории ЕврАзЭС, так как наша продукция в очень многих посольствах, музеях, учреждениях.  

Такие белорусские ковры есть у Путина и Медведева. Где их производят?-9

И даже в Кремле?
И даже в российском Кремле в том числе наши ковры. Для того, чтобы мы могли и дальше поставлять эту продукцию, нам необходимо было попасть в этот перечень.  

# Предприятия Беларуси # общество # Елена Чеботарева # Анастасия Бут # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Дмитрий Медведев # Фотофакт

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