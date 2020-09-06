Прямой эфир

Патриарший экзарх всея Беларуси епископ Вениамин возведён в сан митрополита

06 сентября 2020 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Патриарший экзарх Беларуси епископ Вениамин возведен в сан митрополита. Чин совершен Патриархом Кириллом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Патриарший экзарх всея Беларуси епископ Вениамин возведён в сан митрополита-1

Церемония прошла 6 сентября в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.  

Патриарший экзарх всея Беларуси епископ Вениамин возведён в сан митрополита-4

Новый глава Белорусской православной церкви – уроженец Лунинца. За его плечами служба в армии, учеба в Белорусском государственном университете по специальности инженер-радиофизик. Сразу после окончания БГУ он поступил в Минскую духовную семинарию, а в декабре 1994-го принял постриг в монашество.  

Патриарший экзарх всея Беларуси епископ Вениамин возведён в сан митрополита-7

С 2014 года по настоящее время возглавлял Борисовскую и Марьиногорскую епархию.  

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Вениамин # Патриарх Кирилл # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Вас вся страна боится». Женщина эмоционально высказалась об акции протеста в Минске
06 сентября 2020 13:47

«Вас вся страна боится». Женщина эмоционально высказалась об акции протеста в Минске

США выделили 8,5 миллиона долларов на «поддержку демократии» в Беларуси
06 сентября 2020 12:40

США выделили 8,5 миллиона долларов на «поддержку демократии» в Беларуси

17-летний подросток из Минска опроверг фейки о своём здоровье
06 сентября 2020 12:37

17-летний подросток из Минска опроверг фейки о своём здоровье