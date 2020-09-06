Патриарший экзарх всея Беларуси епископ Вениамин возведён в сан митрополита

Новый глава Белорусской православной церкви – уроженец Лунинца. За его плечами служба в армии, учеба в Белорусском государственном университете по специальности инженер-радиофизик. Сразу после окончания БГУ он поступил в Минскую духовную семинарию, а в декабре 1994-го принял постриг в монашество.