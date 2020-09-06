«Подслушано в цеху». Что на самом деле происходит на предприятии по производству ковров в Витебске?

Новости Беларуси. Их искали по магазинам, это был ценный подарок на свадьбу, а еще их передавали по наследству. В советское время ковры – совершенно точно валюта. Валюта взаимоотношений между людьми. Что интересно, еще 70 лет назад ковры были предметом роскоши, их себе не каждый мог позволить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Часто в квартирах на стенах можно было увидеть дешевые картинки на клеенке, как в «Операции «Ы». Помните? Все изменилось в 60-е. Они спасали от шума при тонких стенках, ими умело закрывали порванные обои. Дешевые фабричные мог позволить себе каждый. Другое дело – ковры ручной работы. Это ведь стоило, да и сейчас стоит, целое состояние! Хоть мода на них и прошла (никакого ажиотажа нет уже лет 20 как), но предприятия не закрываются, а вполне себе успешно работают и сегодня. Далее – рубрика «Подслушано в цеху». Расскажем о предприятии «Витебские ковры».

Людмила Цыбульская, художник предприятия «Витебские ковры»:

Канвовая бумага – это где-то 2×3 разлинеенная на 10 клеточек бумажка, на которой как бы переводился рисунок и раскрашивался каждый элементик своим цветом. На это уходило где-то месяца три.

Если театр начинается с вешалки, то «Витебские ковры» с этого кабинета. Художники колдуют над созданием новых шедевров. Впереди выпуск очередной коллекции. Планшеты, ручки, компьютеры. Технологии пришли на смену обычным кисточкам, краскам и канвовой бумаге. 30 лет назад никто и подумать не мог, что рисунок, который делали в полный размер буквально на коленях, можно будет создавать, сидя в мягком кресле перед монитором. И не за три месяца, а всего за неделю.

Ольга Зинкевич, художник предприятия «Витебские ковры»:

Коврики, которые не просто красивые, а они еще развлекательно-познавательные для детей. И теперь у нас их очень много появилось разных. И вот такие целые схемы-дома. Детям это очень нравится. И, конечно, в свое время, когда у меня был маленьким мой сын, я тоже купила, дома постелила нашу дорогу, одну из первых. Очень ему нравилось с машинками ездить по этому ковру. – То есть свои ковры вы тестируете на собственных детях?



– Мы тестируем их на своих квартирах, на своих интерьерах, на интерьерах наших знакомых.

В советское время эскиз утверждали в Москве на худсовете, потому в год выходило не больше 8 новинок. К тому же станки были «заточены» под определенный размер – перезаправлять новым рисунком было крайне сложно.

Анастасия Бут, корреспондент:

В советские времена ковер был предметом роскоши, поэтому его покупали один раз и на всю жизнь. Изделие 2 на 3 метра можно было даже обменять на цветной телевизор. Сегодня ковры вполне доступны каждому белорусу. Например, вот эта новинка по цене как одна пара обуви.

Не удивительно, что одинаковые ковры были практически в каждом доме. Сегодня же выбор огромный. За год здесь могут производить 24 миллиона квадратных метров. Причем на одном станке могут делать сразу несколько ковров одновременно. Любых цветов и размеров. На нем можно изобразить портрет любого человека. Такие белорусские ковры есть у Путина и Медведева. Где их производят? В подчинении Елены Чеботаревой 1 660 человек, если считать с брестским филиалом. А начинала с помощника ткача, потому о производстве ковров она знает все.

Анастасия Бут:

Есть такое выражение как «подковерные игры» или «подковерные интриги». Почему такое выражение существует и как вы считаете, сегодня в Беларуси есть какие-то подковерные игры? Или их нет?

Елена Чеботарева, директор предприятия «Витебские ковры»:

Может быть, где-то что-то есть. Дыма без огня не бывает. Наше дело – работать, чтобы производство было, люди были загружены. Социальная значимость очень важна, потому что люди – это наш золотой ресурс, без которого вообще ничего не может происходить в этой жизни. А наша задача, руководителей, – поддерживать этот ресурс и делать их жизнь лучше. На жизнь, кстати, работники предприятия не жалуются. Как и на зарплату. Средняя по комбинату – около тысячи рублей.

Анастасия Бут:

Какая тема больше всего сегодня волнует вас?

Галина Леошкина, ткач предприятия «Витебские ковры»:

Меня волнуют домашние дела. У меня сыну 30 лет, еще внуков у меня нету. На работе у нас все стабильно. Заработок у нас, работа, заказы есть. – Скажите, в цехах ситуацию политическую обсуждают все-таки?



– Ну, конечно, а как же. Не без этого. Думаю, наши никуда не ходят, не митингуют. А чего нам ходить, чего бастовать?

Комбинат сегодня не только выпускает ковры, но и сам производит нити для них. Год назад реализовали инновационный проект, вложив в него 15 миллионов рублей. Раньше нить поставляли из разных стран, например, Турции. И от заказа до поставки могло пройти три месяца. А COVID, закрывший границы, в 2020 году и вовсе мог бы поставить производство на паузу. А так, работает, причем вполне успешно.

Виталий Титов, главный инженер предприятия «Витебские ковры»:

Нам позволила эта технология уйти от валютных рисков, потому что нить мы покупали за валютные средства. Сейчас мы производим у себя на площадке, покупая сырье для ее производства в России, куда собственно у нас практически весь идет экспорт. И выручка в российских рублях. Освоили на предприятии выпуск и прошивных, и тканых ковров. Обычно комбинаты работают только по одному направлению. Тут же возросла конкурентоспособность, что позволяет завоевывать новые рынки сбыта – Россия, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и страны ЕС.

Анастасия Бут:

Илья, у нас такая нестандартная локация для интервью. Мы сидим, как в мусульманских странах, на ковре. Дело в том, что два года назад на прошлом «Славянском базаре» победитель взрослого конкурса Адильхан Макин давал интервью журналистам вот так, сидя в такой позе. Он объяснял это как гостеприимство казахского народа, как некий такой почет людям, с которыми он общается. Казахстан на вашем предприятии заказывает ли ковры? И, наверное, популярность там наших ковров бешеная?

Илья Сачек, заместитель директора по коммерческим вопросам предприятия «Витебские ковры»:

Да, вы правильно говорите. Ковры для Казахстана – это очень важная часть истории. Мы работаем активно со странами Средней Азии, в том числе и с Казахстаном. Самые популярные для них цвета – это насыщенный зеленый, насыщенный красный. – В цвет белорусского флага.



– Так точно, да. Также ковер, на котором мы сидим, – это наш последний дизайн для Казахстана. Из самых свежих наработок. Годовой наш оборот составил порядка 50 миллионов долларов. С Казахстаном мы сработали достаточно успешно и отгрузили на сумму порядка 6 миллионов долларов, то есть это около 13 % нашего экспорта.