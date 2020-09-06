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«Подслушано в цеху». Что на самом деле происходит на предприятии по производству ковров в Витебске?

06 сентября 2020 16:28
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Новости Беларуси. Их искали по магазинам, это был ценный подарок на свадьбу, а еще их передавали по наследству. В советское время ковры – совершенно точно валюта. Валюта взаимоотношений между людьми. Что интересно, еще 70 лет назад ковры были предметом роскоши, их себе не каждый мог позволить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

«Подслушано в цеху». Что на самом деле происходит на предприятии по производству ковров в Витебске?-1

Часто в квартирах на стенах можно было увидеть дешевые картинки на клеенке, как в «Операции «Ы». Помните? Все изменилось в 60-е. Они спасали от шума при тонких стенках, ими умело закрывали порванные обои. Дешевые фабричные мог позволить себе каждый. Другое дело – ковры ручной работы. Это ведь стоило, да и сейчас стоит, целое состояние! Хоть мода на них и прошла (никакого ажиотажа нет уже лет 20 как), но предприятия не закрываются, а вполне себе успешно работают и сегодня.  

Далее – рубрика «Подслушано в цеху». Расскажем о предприятии «Витебские ковры».  

«Подслушано в цеху». Что на самом деле происходит на предприятии по производству ковров в Витебске?-4

Людмила Цыбульская, художник предприятия «Витебские ковры»:  
Канвовая бумага – это где-то 2×3 разлинеенная на 10 клеточек бумажка, на которой как бы переводился рисунок и раскрашивался каждый элементик своим цветом. На это уходило где-то месяца три.  

«Подслушано в цеху». Что на самом деле происходит на предприятии по производству ковров в Витебске?-7

Если театр начинается с вешалки, то «Витебские ковры» с этого кабинета. Художники колдуют над созданием новых шедевров. Впереди выпуск очередной коллекции. Планшеты, ручки, компьютеры. Технологии пришли на смену обычным кисточкам, краскам и канвовой бумаге. 30 лет назад никто и подумать не мог, что рисунок, который делали в полный размер буквально на коленях, можно будет создавать, сидя в мягком кресле перед монитором. И не за три месяца, а всего за неделю.  

«Подслушано в цеху». Что на самом деле происходит на предприятии по производству ковров в Витебске?-10

Ольга Зинкевич, художник предприятия «Витебские ковры»:  
Коврики, которые не просто красивые, а они еще развлекательно-познавательные для детей. И теперь у нас их очень много появилось разных. И вот такие целые схемы-дома. Детям это очень нравится. И, конечно, в свое время, когда у меня был маленьким мой сын, я тоже купила, дома постелила нашу дорогу, одну из первых. Очень ему нравилось с машинками ездить по этому ковру.  

То есть свои ковры вы тестируете на собственных детях?  

Мы тестируем их на своих квартирах, на своих интерьерах, на интерьерах наших знакомых.  

«Подслушано в цеху». Что на самом деле происходит на предприятии по производству ковров в Витебске?-13

В советское время эскиз утверждали в Москве на худсовете, потому в год выходило не больше 8 новинок. К тому же станки были «заточены» под определенный размер – перезаправлять новым рисунком было крайне сложно.  

«Подслушано в цеху». Что на самом деле происходит на предприятии по производству ковров в Витебске?-16

Анастасия Бут, корреспондент:  
В советские времена ковер был предметом роскоши, поэтому его покупали один раз и на всю жизнь. Изделие 2 на 3 метра можно было даже обменять на цветной телевизор. Сегодня ковры вполне доступны каждому белорусу. Например, вот эта новинка по цене как одна пара обуви.  

«Подслушано в цеху». Что на самом деле происходит на предприятии по производству ковров в Витебске?-19

Не удивительно, что одинаковые ковры были практически в каждом доме. Сегодня же выбор огромный. За год здесь могут производить 24 миллиона квадратных метров. Причем на одном станке могут делать сразу несколько ковров одновременно. Любых цветов и размеров. На нем можно изобразить портрет любого человека.  

Такие белорусские ковры есть у Путина и Медведева. Где их производят?

В подчинении Елены Чеботаревой 1 660 человек, если считать с брестским филиалом. А начинала с помощника ткача, потому о производстве ковров она знает все.  

«Подслушано в цеху». Что на самом деле происходит на предприятии по производству ковров в Витебске?-22

Анастасия Бут:  
Есть такое выражение как «подковерные игры» или «подковерные интриги». Почему такое выражение существует и как вы считаете, сегодня в Беларуси есть какие-то подковерные игры? Или их нет?  

«Подслушано в цеху». Что на самом деле происходит на предприятии по производству ковров в Витебске?-25

Елена Чеботарева, директор предприятия «Витебские ковры»:  
Может быть, где-то что-то есть. Дыма без огня не бывает. Наше дело – работать, чтобы производство было, люди были загружены. Социальная значимость очень важна, потому что люди – это наш золотой ресурс, без которого вообще ничего не может происходить в этой жизни. А наша задача, руководителей, – поддерживать этот ресурс и делать их жизнь лучше.

На жизнь, кстати, работники предприятия не жалуются. Как и на зарплату. Средняя по комбинату – около тысячи рублей.   

«Подслушано в цеху». Что на самом деле происходит на предприятии по производству ковров в Витебске?-28

Анастасия Бут:  
Какая тема больше всего сегодня волнует вас?  

«Подслушано в цеху». Что на самом деле происходит на предприятии по производству ковров в Витебске?-31

Галина Леошкина, ткач предприятия «Витебские ковры»:  
Меня волнуют домашние дела. У меня сыну 30 лет, еще внуков у меня нету. На работе у нас все стабильно. Заработок у нас, работа, заказы есть.  

Скажите, в цехах ситуацию политическую обсуждают все-таки?  

Ну, конечно, а как же. Не без этого. Думаю, наши никуда не ходят, не митингуют. А чего нам ходить, чего бастовать?  

«Подслушано в цеху». Что на самом деле происходит на предприятии по производству ковров в Витебске?-34

Комбинат сегодня не только выпускает ковры, но и сам производит нити для них. Год назад реализовали инновационный проект, вложив в него 15 миллионов рублей. Раньше нить поставляли из разных стран, например, Турции. И от заказа до поставки могло пройти три месяца. А COVID, закрывший границы, в 2020 году и вовсе мог бы поставить производство на паузу. А так, работает, причем вполне успешно.  

«Подслушано в цеху». Что на самом деле происходит на предприятии по производству ковров в Витебске?-37

Виталий Титов, главный инженер предприятия «Витебские ковры»:  
Нам позволила эта технология уйти от валютных рисков, потому что нить мы покупали за валютные средства. Сейчас мы производим у себя на площадке, покупая сырье для ее производства в России, куда собственно у нас практически весь идет экспорт. И выручка в российских рублях.  

Освоили на предприятии выпуск и прошивных, и тканых ковров. Обычно комбинаты работают только по одному направлению. Тут же возросла конкурентоспособность, что позволяет завоевывать новые рынки сбыта – Россия, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и страны ЕС.  

«Подслушано в цеху». Что на самом деле происходит на предприятии по производству ковров в Витебске?-40

Анастасия Бут:  
Илья, у нас такая нестандартная локация для интервью. Мы сидим, как в мусульманских странах, на ковре. Дело в том, что два года назад на прошлом «Славянском базаре» победитель взрослого конкурса Адильхан Макин давал интервью журналистам вот так, сидя в такой позе. Он объяснял это как гостеприимство казахского народа, как некий такой почет людям, с которыми он общается. Казахстан на вашем предприятии заказывает ли ковры? И, наверное, популярность там наших ковров бешеная?  

«Подслушано в цеху». Что на самом деле происходит на предприятии по производству ковров в Витебске?-43

Илья Сачек, заместитель директора по коммерческим вопросам предприятия «Витебские ковры»:  
Да, вы правильно говорите. Ковры для Казахстана – это очень важная часть истории. Мы работаем активно со странами Средней Азии, в том числе и с Казахстаном. Самые популярные для них цвета – это насыщенный зеленый, насыщенный красный.  

В цвет белорусского флага.  

Так точно, да. Также ковер, на котором мы сидим, – это наш последний дизайн для Казахстана. Из самых свежих наработок. Годовой наш оборот составил порядка 50 миллионов долларов. С Казахстаном мы сработали достаточно успешно и отгрузили на сумму порядка 6 миллионов долларов, то есть это около 13 % нашего экспорта.  

«Подслушано в цеху». Что на самом деле происходит на предприятии по производству ковров в Витебске?-46

Казалось бы, ковры уже давно вышли из моды. Если раньше они лежали на полу, висели на стене и свернутые стояли за шкафом, в современной квартире их не больше одного-двух. Но если сравнить объемы производства в 80-х и сейчас, то они выросли вдвое. На предприятии такой феномен объясняют доступной ценой. И рыночными подковерными играми.  

# Предприятия Беларуси # общество # Людмила Цыбульская # Ольга Зинкевич # Анастасия Бут # Елена Чеботарева # Галина Леошкина # Виталий Титов # Илья Сачек # Адильхан Макин # Фотофакт

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