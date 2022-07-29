Так вот почему над Минском всё время летают вертолёты! Работник МЧС рассказал причину
Ради жизней и в огонь, и в воду, и с парашютом в любое время суток. Взбираться на высотку и опускаться в колодцы, доставать из искореженных авто и полыхающих зданий. Храбрость и отвагу спасателей мы воспринимаем как должное, но если мы попадаем в беду, то первыми нам на помощь приходят работники МЧС. Именно тот самый номер «101» мы знаем с самого юного возраста. Какие они, горячие будни спасателей? Почему участились случаи утоплений? Все о нашей с вами безопасности рассказали в программе «Большой город».
Илона Волынец, СТВ:
Насколько сегодня профессия спасателя престижная? К вам приходят молодые бойцы. Насколько у них горят глаза? Насколько они физически подготовлены? Готовы ли они ко всем этим трудностям?
Сергей Вечер, первый заместитель начальника центрального районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минска:
К нам приходят очень много молодых ребят, которые имеют какой-то спортивный опыт, которые хотят реализовать свои физические данные по направлению МЧС, чтобы оказывать помощь людям. Конечно же, есть те, кто оказывается не готов по каким-то психическим, физическим данным. Пришел человек на работу, почувствовал, что не готов. Такие люди, как правило, долго не задерживаются.
Кристина Сущеня, СТВ:
Вы днем и ночью несете вахту. Бывал ли у вас такой случай, когда вы не на службе, просто обыденная жизнь, но вы спасали человека? Такое бывало?
Сергей Вечер:
Об этом очень много говорят. Это и случаи ДТП, это и спасение на воде. Много ситуаций было, когда, проходя мимо, наши работники замечали дым из окна, моментом срабатывал инстинкт, и наши работники успевали извлечь из горящего помещения человека, спасти человеческую жизнь еще до прибытия подразделений. Поэтому, я думаю, мы, находясь в свободном от службы времени, не на работе, но все-таки остаемся спасателями.
Кристина Сущеня:
Получается, быть на чеку всегда.
Илона Волынец:
Получается, дефицита кадров нет. То есть идут молодые люди на эту специальность и выбирают эту профессию?
Сергей Федорцов, начальник отдела службы и боеготовности подразделений Минского городского управления МЧС:
Дефицита нет, в спасатели идут. Основной массе работа нравится. Если у кого-то что-то не получается, всегда помогут.
Сергей Галожин, заместитель начальника аэромобильного отряда по летной подготовке:
Что касается авиации, нам постоянно нужны молодые люди. Нужно понимать: чтобы пилот был готов к выполнению задач в структуре МЧС, ему минимум 10 лет нужно отлетать. Это колоссальные государственные затраты. Именно поэтому мы стараемся каждую неделю выполнять учебно-тренировочные полеты и днем, и ночью. Да, это связано с некоторыми неудобствами жителей нашего города, я хочу попросить прощения, но мы вынуждены тренироваться, по-другому не получится. Зато вы можете быть уверены, что в случае ЧС мы как авиация, так и наземные службы, всегда готовы прийти к вам на помощь. Будьте в нас уверены.
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