«Для этих ребят ни огонь, ни вода не страшны». Рассказываем о буднях спасателей-пожарных
Ради жизней и в огонь, и в воду, и с парашютом в любое время суток. Взбираться на высотку и опускаться в колодцы, доставать из искореженных авто и полыхающих зданий. Храбрость и отвагу спасателей мы воспринимаем как должное, но если мы попадаем в беду, то первыми нам на помощь приходят работники МЧС. Именно тот самый номер «101» мы знаем с самого юного возраста. Какие они, горячие будни спасателей? Почему участились случаи утоплений? Все о нашей с вами безопасности рассказали в программе «Большой город».
Илона Волынец, СТВ:
Каково это – быть сильнейшим. Наш корреспондент Карина Верховцева пообщалась с теми, кто буквально накануне получил почетное звание мастера спорта.
Для этих ребят ни огонь, ни вода не страшны. Ежедневные тренировки: что ни день, то испытание. Каждая секунда на счету. Здесь и подъем на высотку, бег с препятствиями и меткий водный выстрел прямо в импровизированный очаг возгорания.
Карина Верховцева, корреспондент:
Одна из главных задач: донести пострадавшего до финишной прямой. Как правильно и профессионально это сделать?
После того как мы бежим с рукавом, попадаем в мишень, подбегаем к нему, парни поднимают голову, просовывают руки. Девчонки у нас поднимают голову, ставят колени, потому что это намного тяжелее. Хватаем его и несем.
Карина Верховцева:
Какой примерно вес у манекена?
Манекен весит около 90 килограммов.
В команде, которая представляет нашу страну на различных областных и международных конкурсах, есть инженеры, диспетчеры и те, кто ежедневно выезжает на пожары. Всех объединяет любовь к спорту и желание побеждать. Есть место и для хрупких девушек. Так, пожарная эстетика запала в душу и Светлане. С самого детства в ее жизни был спорт. Занятие легкой атлетикой, после учеба в структурах МЧС. Она взяла и разрушила все стереотипы. Как у Некрасова: «И коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет».
Светлана Тимошкова, инженер ГСЧС и ГО Ленинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
В этом спорте ты всегда должен преодолевать себя, преодолевать свои страхи. Это проверка силы воли, это чувство плеча товарища, которого нельзя подвести. Все эти моменты очень важны в нашей реальной работе. Спорт меня мотивирует.
А вот Денис, который всего лишь три года в пожарно-спасательных эстафетах, уже сегодня носит почетное звание мастера спорта. Для него тренировочная площадка – это плац для побед прежде всего над самим собой. С гордостью он рассказывает нашей съемочной группе о личных рекордах.
Карина Верховцева:
За сколько вы справляетесь с таким испытанием?
Денис Солдатенко, старший пожарный ПАСЧ №40 Первомайского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
В прошлом году были международные соревнования – 1 минута 22 секунды.
Карина Верховцева:
Я так понимаю, это абсолютный рекорд среди ваших коллег.
Денис Солдатенко:
Нет, у нас еще есть один, время – 1 минута 21 секунда.
Карина Верховцева:
Вы настроены побить этот рекорд в ближайшее время?
Денис Солдатенко:
Мы настроены побить этот рекорд и побить американский рекорд.
Карина Верховцева:
А американский какой?
Денис Солдатенко:
1 минута 18 секунд.
А вот самый преданный фанат и уже гласный талисман команды. Супруга главного тренера Кристина присутствует практически на каждой тренировке, а малыш вместо погремушки с интересом оценивает обстановку. В декретном отпуске профессия не отпускает. Сейчас молодая мама активно ведет социальные сети, собирая лучшие моменты из жизни команды. Рассказывать о профессии по зову сердца подрастающему поколению – одна из главных миссий.
Кристина Вечер, инспектор группы профилактики ППЧ №38 Московского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Эта работа действительно важна, потому что все, что мы закладываем в детей, оно в детях и остается. Дети, как мягкая губка, которая в себя все впитывает. И то, что мы вложим в детей, с тем они и вырастут. Мы готовим с детства, у нас по-другому не получается, потому что мы семья пожарных, так сложилось, и будем очень рады, если сын пойдет по нашим стопам. Мы постараемся приложить к этому максимум усилий, но, если он выберет что-то другое, если будет интересна иная сфера, мы поддержим.
Про профессиональные и спортивные подвиги говорят неохотно, смущаются и скромничают. Но это именно тот случай, когда поступки красноречивее слов. Герои, спасающие жизни, находили время достойно представлять страну на международной арене. Только за последние пять лет в копилке белорусских спортсменов-пожарных 26 наград, 22 раза команда поднималась на высшую ступень пьедестала.
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