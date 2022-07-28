«Если ты не уверен, то не стоит». Как спасти тонущего и нужно ли вообще это делать?

Ради жизней и в огонь, и в воду, и с парашютом в любое время суток. Взбираться на высотку и опускаться в колодцы, доставать из искореженных авто и полыхающих зданий. Храбрость и отвагу спасателей мы воспринимаем как должное, но если мы попадаем в беду, то первыми нам на помощь приходят работники МЧС. Именно тот самый номер «101» мы знаем с самого юного возраста. Какие они, горячие будни спасателей? Почему участились случаи утоплений? Все о нашей с вами безопасности рассказали в программе « Большой город ».

Кристина Сущеня, СТВ : У вас очень хорошая ставка на продвижение правил безопасности, в том числе мобильное приложение для детей, сама видела, как ребенок проходит тесты. Если взять статистику, сейчас лето, гибель на водоемах, дети, к сожалению, тоже страдают. Почему так происходит?

Сергей Галожин, заместитель начальника аэромобильного отряда по летной подготовке:

Учитывая, что такая гибель на воде, в этом году впервые мы используем авиацию для мониторинга мест массовых скоплений людей, где они купаются. Действительно, очень многие не обращают внимание, что там запрещено купаться. Жаркие температуры, что поделаешь, людей тоже можно понять, но тем не менее надо быть осторожным, и предельное внимание за детьми.

Кристина Сущеня:

Может быть, есть какой-то список советов людям, если ты видишь, что кто-то тонет в запрещенном месте для купания, где спасателей нет? Что делать в таких ситуациях?

Сергей Федорцов:

Попытаться позвать на помощь, если чувствуешь дно, оттолкнуться в сторону берега, попытаться выбраться на берег. Если человек видит, что человек тонет, то нужно обязательно вызвать помощь спасателей, если ты чувствуешь, то оказать помощь. Если ты не уверен, то не стоит. Это часто приводит к гибели обоих.

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