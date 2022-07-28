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«Прогресс налицо». Как изменилась подготовка спасателей за последние 10 лет?

28 июля 2022 14:48
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Ради жизней и в огонь, и в воду, и с парашютом в любое время суток. Взбираться на высотку и опускаться в колодцы, доставать из искореженных авто и полыхающих зданий. Храбрость и отвагу спасателей мы воспринимаем как должное, но если мы попадаем в беду, то первыми нам на помощь приходят работники МЧС. Именно тот самый номер «101» мы знаем с самого юного возраста. Какие они, горячие будни спасателей? Почему участились случаи утоплений? Все о нашей с вами безопасности рассказали в программе «Большой город».  

«Прогресс налицо». Как изменилась подготовка спасателей за последние 10 лет?-1

Илона Волынец, СТВ:  
А что сейчас на вооружении у наших спасателей?  

«Прогресс налицо». Как изменилась подготовка спасателей за последние 10 лет?-4

Сергей Федорцов, начальник отдела службы и боеготовности подразделений Минского городского управления МЧС:  
Сегодня парк техники у нас своевременно обновляется. В основном это отечественный производитель. Боевая одежда позволяет комфортно работать. Мы оснащены всем необходимым гидравлическим, пневматическим, электрическим оборудованиями. Мы имеем сегодня на вооружении тепловизоры, дымососы, удлиненные шланги (150 метров) и насосы высокого давления, которые нам позволяют подавать воду на самые верхние этажи высотных зданий. Мы готовы.  

Кристина Сущеня, СТВ:  
За какое время спасатели должны прибыть, например, на тушение пожара?  

«Прогресс налицо». Как изменилась подготовка спасателей за последние 10 лет?-7

Сергей Вечер, первый заместитель начальника центрального районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минска:  
Сегодня время прибытия, учитывая расположение подразделений, составляет пять минут.  

«Прогресс налицо». Как изменилась подготовка спасателей за последние 10 лет?-10

Кристина Сущеня:  
То есть можно сказать, что в большом городе достаточно частей, чтобы обеспечить безопасность и прибытие в те самые пять минут?  

Сергей Федорцов:  
Можно уже невооруженным взглядом видеть, что город не только расширяется, но и растет в высоту. Соответственно, появляются новые пожарно-спасательные подразделения, которые оснащены по последнему слову техники, достаточно большое внимание уделяется обеспечению бытовых условий личного состава, чтобы они могли комфортно нести службу в подразделениях. Таких частей на данный момент достаточное количество.  

Илона Волынец:  
Нам в начале программы курсант университета МЧС показывал свою разработку. Как вам? Нужна нам такая разработка? Можно ее дальше применять на практике?  

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«Прогресс налицо». Как изменилась подготовка спасателей за последние 10 лет?-13

Сергей Галожин, заместитель начальника аэромобильного отряда по летной подготовке:  
Любой тренажер – это всегда плюс.

Кристина Сущеня:  
Как изменилась подготовка спасателей, если взять 10 лет назад и сегодня?  

«Прогресс налицо». Как изменилась подготовка спасателей за последние 10 лет?-16

Сергей Вечер:  
Прогресс налицо. Применяются передовые методы и технологии в обучении, тренировке, подготовке. Достаточно много обучающих программ разработано. Мы перенимаем опыт за границей и отрабатываем здесь на практике, применяем его здесь. Поэтому очень серьезно изменился уровень подготовки, соответственно, уровень профессионализма у спасателей вместе с этим вырос в разы.  

Илона Волынец:  
А приведите примеры того, что мы используем. Это виртуальная реальность? Что кроме классических тренировок?  

«Прогресс налицо». Как изменилась подготовка спасателей за последние 10 лет?-19

Сергей Вечер:  
Составляющая профессиональной подготовки – это физическая подготовка. Спасатель должен быть физически готов, вынослив. Комплекс упражнений, который направлен на имитацию основных моментов боевой работы пожарного-спасателя. Это подъем в высотные здания, перенос тяжестей, также работа с инструментом, вскрытие различных конструкций дверей, работа с рукавной линией, имитация тушения пожара. Финальный этап соревнований – это транспортировка пострадавшего, что имитирует спасение человека.  

«Прогресс налицо». Как изменилась подготовка спасателей за последние 10 лет?-22

Илона Волынец:  
Вы столько всего перечислили, мне кажется, наших пожарных-спасателей можно в космос отправлять с такой физической подготовкой. Вы еще показываете блестящие результаты на разных международных соревнованиях.  

Сергей Вечер:  
Принимаем участие и в ближнем зарубежье. Последние такие соревнования были в России, в Санкт-Петербурге, в этом году. Подготовка у нас проходит не только в свободное от службы время. У нас в распорядке дня предусмотрено время для проведения занятий по физической подготовке. Поэтому наши спасатели нацелены на достижение определенных результатов. Как правило, показываем хорошие результаты на различного рода соревнованиях.  

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# МЧС Беларуси # общество # Кристина Сущеня # Илона Волынец # Сергей Галожин # Сергей Вечер # Сергей Федорцов # Фотофакт

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