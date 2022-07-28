«Прогресс налицо». Как изменилась подготовка спасателей за последние 10 лет?
Ради жизней и в огонь, и в воду, и с парашютом в любое время суток. Взбираться на высотку и опускаться в колодцы, доставать из искореженных авто и полыхающих зданий. Храбрость и отвагу спасателей мы воспринимаем как должное, но если мы попадаем в беду, то первыми нам на помощь приходят работники МЧС. Именно тот самый номер «101» мы знаем с самого юного возраста. Какие они, горячие будни спасателей? Почему участились случаи утоплений? Все о нашей с вами безопасности рассказали в программе «Большой город».
Илона Волынец, СТВ:
А что сейчас на вооружении у наших спасателей?
Сергей Федорцов, начальник отдела службы и боеготовности подразделений Минского городского управления МЧС:
Сегодня парк техники у нас своевременно обновляется. В основном это отечественный производитель. Боевая одежда позволяет комфортно работать. Мы оснащены всем необходимым гидравлическим, пневматическим, электрическим оборудованиями. Мы имеем сегодня на вооружении тепловизоры, дымососы, удлиненные шланги (150 метров) и насосы высокого давления, которые нам позволяют подавать воду на самые верхние этажи высотных зданий. Мы готовы.
Кристина Сущеня, СТВ:
За какое время спасатели должны прибыть, например, на тушение пожара?
Сергей Вечер, первый заместитель начальника центрального районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минска:
Сегодня время прибытия, учитывая расположение подразделений, составляет пять минут.
Кристина Сущеня:
То есть можно сказать, что в большом городе достаточно частей, чтобы обеспечить безопасность и прибытие в те самые пять минут?
Сергей Федорцов:
Можно уже невооруженным взглядом видеть, что город не только расширяется, но и растет в высоту. Соответственно, появляются новые пожарно-спасательные подразделения, которые оснащены по последнему слову техники, достаточно большое внимание уделяется обеспечению бытовых условий личного состава, чтобы они могли комфортно нести службу в подразделениях. Таких частей на данный момент достаточное количество.
Илона Волынец:
Нам в начале программы курсант университета МЧС показывал свою разработку. Как вам? Нужна нам такая разработка? Можно ее дальше применять на практике?
VR-очки и костюм обратной тактильности. Какие тренажёры используются для подготовки будущих спасателей? Подробности здесь.
Сергей Галожин, заместитель начальника аэромобильного отряда по летной подготовке:
Любой тренажер – это всегда плюс.
Кристина Сущеня:
Как изменилась подготовка спасателей, если взять 10 лет назад и сегодня?
Сергей Вечер:
Прогресс налицо. Применяются передовые методы и технологии в обучении, тренировке, подготовке. Достаточно много обучающих программ разработано. Мы перенимаем опыт за границей и отрабатываем здесь на практике, применяем его здесь. Поэтому очень серьезно изменился уровень подготовки, соответственно, уровень профессионализма у спасателей вместе с этим вырос в разы.
Илона Волынец:
А приведите примеры того, что мы используем. Это виртуальная реальность? Что кроме классических тренировок?
Сергей Вечер:
Составляющая профессиональной подготовки – это физическая подготовка. Спасатель должен быть физически готов, вынослив. Комплекс упражнений, который направлен на имитацию основных моментов боевой работы пожарного-спасателя. Это подъем в высотные здания, перенос тяжестей, также работа с инструментом, вскрытие различных конструкций дверей, работа с рукавной линией, имитация тушения пожара. Финальный этап соревнований – это транспортировка пострадавшего, что имитирует спасение человека.
Илона Волынец:
Вы столько всего перечислили, мне кажется, наших пожарных-спасателей можно в космос отправлять с такой физической подготовкой. Вы еще показываете блестящие результаты на разных международных соревнованиях.
Сергей Вечер:
Принимаем участие и в ближнем зарубежье. Последние такие соревнования были в России, в Санкт-Петербурге, в этом году. Подготовка у нас проходит не только в свободное от службы время. У нас в распорядке дня предусмотрено время для проведения занятий по физической подготовке. Поэтому наши спасатели нацелены на достижение определенных результатов. Как правило, показываем хорошие результаты на различного рода соревнованиях.
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