«Прогресс налицо». Как изменилась подготовка спасателей за последние 10 лет?

Ради жизней и в огонь, и в воду, и с парашютом в любое время суток. Взбираться на высотку и опускаться в колодцы, доставать из искореженных авто и полыхающих зданий. Храбрость и отвагу спасателей мы воспринимаем как должное, но если мы попадаем в беду, то первыми нам на помощь приходят работники МЧС. Именно тот самый номер «101» мы знаем с самого юного возраста. Какие они, горячие будни спасателей? Почему участились случаи утоплений? Все о нашей с вами безопасности рассказали в программе «Большой город».

Илона Волынец, СТВ:

А что сейчас на вооружении у наших спасателей?

Сергей Федорцов, начальник отдела службы и боеготовности подразделений Минского городского управления МЧС:

Сегодня парк техники у нас своевременно обновляется. В основном это отечественный производитель. Боевая одежда позволяет комфортно работать. Мы оснащены всем необходимым гидравлическим, пневматическим, электрическим оборудованиями. Мы имеем сегодня на вооружении тепловизоры, дымососы, удлиненные шланги (150 метров) и насосы высокого давления, которые нам позволяют подавать воду на самые верхние этажи высотных зданий. Мы готовы. Кристина Сущеня, СТВ:

За какое время спасатели должны прибыть, например, на тушение пожара?

Сергей Вечер, первый заместитель начальника центрального районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минска:

Сегодня время прибытия, учитывая расположение подразделений, составляет пять минут.

Кристина Сущеня:

То есть можно сказать, что в большом городе достаточно частей, чтобы обеспечить безопасность и прибытие в те самые пять минут? Сергей Федорцов:

Можно уже невооруженным взглядом видеть, что город не только расширяется, но и растет в высоту. Соответственно, появляются новые пожарно-спасательные подразделения, которые оснащены по последнему слову техники, достаточно большое внимание уделяется обеспечению бытовых условий личного состава, чтобы они могли комфортно нести службу в подразделениях. Таких частей на данный момент достаточное количество. Илона Волынец:

Нам в начале программы курсант университета МЧС показывал свою разработку. Как вам? Нужна нам такая разработка? Можно ее дальше применять на практике? VR-очки и костюм обратной тактильности. Какие тренажёры используются для подготовки будущих спасателей? Подробности здесь.

Сергей Галожин, заместитель начальника аэромобильного отряда по летной подготовке:

Любой тренажер – это всегда плюс. Кристина Сущеня:

Как изменилась подготовка спасателей, если взять 10 лет назад и сегодня?

Сергей Вечер:

Прогресс налицо. Применяются передовые методы и технологии в обучении, тренировке, подготовке. Достаточно много обучающих программ разработано. Мы перенимаем опыт за границей и отрабатываем здесь на практике, применяем его здесь. Поэтому очень серьезно изменился уровень подготовки, соответственно, уровень профессионализма у спасателей вместе с этим вырос в разы. Илона Волынец:

А приведите примеры того, что мы используем. Это виртуальная реальность? Что кроме классических тренировок?