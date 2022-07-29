В Минске начали рассматривать дело о заговоре с целью госпереворота

Новости Беларуси. Создание экстремистского формирования, публичные призывы к вооруженному мятежу и физическому устранению главы государства. В Минском областном суде начали рассматривать дело о заговоре с целью захвата государственной власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На скамье подсудимых 5 человек. Двое из них – американский юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута – были задержаны в начале апреля 2021 года в Москве. В преступной связке с оппозиционным политиком Григорием Костусевым они планировали военный переворот в Минске 9 мая 2021 года. По информации белорусских правоохранителей, поддержка оказывалась со стороны американских спецслужб, при этом в состав самой группы входили как белорусы, так и иностранцы.

По статье о заговоре участникам грозит до 12 лет лишения свободы. Еще два фигуранта – Ольга Голубович и Денис Кравчук – обвиняются в участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Заседание проходит в закрытом режиме. Ожидалось, что представители европейского дипкорпуса приедут поддержать обвиняемых, но так и не прибыли к зданию суда.