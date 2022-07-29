Что будут сдавать вместо ЦТ с 2023 года? Поговорили с Минобразования о вступительной кампании

В шаге от будущей профессии. 50 вузов страны уже ждут своих студентов. В 2022 году университеты планируют зачислить на первый курс почти 53 тысячи абитуриентов. О вступительной кампании 2022 года поговорим с нашим гостем. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси. Юрий Царев, ведущий:

Централизованное тестирование уже позади. Какие итоги можно подвести? Каковы особенности вступительной кампании – 2022?

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:

Итог главный состоит в том, что оно прошло успешно. Абитуриенты, которые желали сдать ЦТ по тем предметам, которые им необходимо, его сдали. Были соблюдены все правила в целом. Очень мало было удаленных абитуриент Алена Ланская, ведущая:

Расскажите об особенностях вступительной кампании 2022 года. Сергей Касперович:

В ходе приемной кампании действительно есть определенные изменения в правилах приема. Они незначительны, они охватывают достаточно узкий круг граждан. Это выпускники специализированных спортивно-педагогических классов, которые имеют право в этом году поступить без вступительных на специальности в области физической культуры и спорта. Выпускники военно-патриотических классов, классов «Юный пограничник» имеют право поступить по траектории вне конкурса. Эта льгота чуть послабее, но тоже очень важная. То есть результаты ЦТ нужно представить, однако вне конкурса. То есть уже по баллам бороться не нужно. Так вот, они имели и имеют право поступить на специальности Военной академии, военных факультетов, Института пограничной службы вне конкурса. Есть еще одно новшество для граждан, которые имеют на руках сертификаты единого государственного экзамена российского – ЕГЭ. Они могут поступить на востребованные экономикой специальности на платную форму. Как раз идет сейчас еще прием. Что касается следующего года и новшеств приема, их действительно планируется немало. Есть те новшества, которые уже определены правилами приема, и это касается и сдачи централизованного экзамена в школе, выпускного, по результатам которого будут не только формироваться оценки в аттестате и средний балл аттестата, но и будут выдаваться сертификаты. Это математика, это государственный язык, один по выбору, русский или белорусский. Эти сертификаты можно представить в приемную комиссию в качестве вступительных испытаний. Дополнительно абитуриенты смогут сдать и ЦТ, дополнив этот комплект недостающим предметом, который требуется для поступления. Какие новые специальности появились в вузах?

Сергей Касперович:

В этом году их было немало, порядка 15. Здесь нужно, конечно, разграничить на новые для стороны специальности, которые открыты в том или ином вузе впервые. Здесь можно говорить о такой специальности, как урбанология и сити-менеджмент. Брестский государственный университет имени Пушкина. Это такая специальность, как биоинженерия и биоинформатика в БГУ. Это геотехнологии в туристической и экскурсионной деятельности в БГУ. Интересная специальность в БНТУ, направление, точнее, специальности в рамках организации управления производством. Это цифровая подготовка кадров для цифровой экономики Юрий Царев:

Давайте вернемся к целевикам. С этого года снять территориальный признак с организации, куда после учебы молодой специалист потом поедет на 5-летнюю отработку. Что снятие территориального признака с организации означает на практике? «Заказчиками целевой подготовки могут быть организации, расположенные в любой точке нашей страны»

Сергей Касперович:

Все достаточно просто. Процесс начинается не с момента распределения трудоустройства, а с момента заключения договора на целевую подготовку. Факт этого заключения совершается до поступления еще. Вот здесь самое интересное в целевой подготовке то, что работодатель находит себе будущего работника из числа выпускников школы или колледжа, заключает с ним договор, и затем по особой траектории на целевую подготовку данный абитуриент поступает по отдельному конкурсу. Проходит обучение, практики у данного заказчика. В ходе обучения выполняются работы индивидуально по тематике, интересной заказчику будущему. Снятие территориальных ограничений означает очень простую вещь. Сегодня уже заказчиками целевой подготовки могут быть организации, расположенные в любой точке нашей страны. В Минске, в областном городе, в крупных иных городах. До 1 фактически марта текущего года такой возможности не было. Когда пройдет зачисление на бюджетную форму и сколько абитуриентов планируют зачислить?

Сергей Касперович:

Оно уже идет по тем специальностям, где вступительными являются результаты ЦТ исключительно, где не нужно сдавать внутренних испытаний. Зачисление проводится в вузах точечно по определенным графикам, и, соответственно, абитуриенты уже будут и видят себя в списках зачисленных. Там, где сдаются внутренние испытания – это по 2 августа – зачисление пройдет на бюджет по 4 августа. Алена Ланская:

Какое количество абитуриентов планируется зачистить? Сергей Касперович:

На бюджет мы планируем зачислить чуть более 27,7 тысяч человек. Юрий Царев:

Это больше чем или около половины всех абитуриентов? Сергей Касперович:

Да, это чуть больше половины. На платную форму планируется по плану. Прием будет вестись по 8 августа, продолжается он. Он начался одновременно с началом приема на бюджет. На платную форму порядка 25,5 тысяч человек планируется зачислить. Юрий Царев:

Мы с вами немножко забежали вперед, говоря о вступительной кампании 2023 года. Давайте еще раз немножко приподнимем завесу тайны. Как будет выглядеть централизованный экзамен в следующем году? «Школьный ЦЭ уже даст возможность получить сертификаты для поступления»