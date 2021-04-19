«Они думают, что уже ничего не может случиться». Как соблюдают антиковидные нормы в торговых объектах Гродненской области?

Новости Беларуси. Санэпидемслужба Гродненской области проверила, как соблюдаются антиковидные нормы в торговых объектах. Ведь именно в многолюдных местах наиболее часто коронавирус передается от человека к человеку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наличие антисептика, информации об обязательном ношении одноразовых перчаток и маски, а также разметка для дистанцирования на кассе – все это присутствует. Но если сотрудники магазинов и сами торговые объекты антиковидные правила соблюдают, то с покупателями гораздо сложнее.

– Вы же знаете, что надо на носу носить маску.

– Ну, так привычнее, просто дышать легче.

– Но она же тогда не защищает.

– Ничего страшного.

Люди, которые не уважают других людей, не уважают себя.

Я считаю, что просто беспечность. Понимаете, они уже привыкли, что уже две волны прошло, и они думают, что уже ничего не может случиться. А на самом деле, знаете что, все мы смертны, как говорится, поэтому надо себя беречь.

Марина Руфкина, заведующая отделением Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Сегодня видим, что большинство людей понимают, что нужно беречь себя, своих близких, но есть и такие, которые знают только свои права, а вот про свои обязанности как гражданина Республики Беларусь забыли.