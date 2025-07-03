Иностранец руководит белорусским хозяйством и снимает об этом блог – он из Ирана

Беларусь не только успешно ведет свое сельское хозяйство, но и делится технологиями с другими государствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот один из последних примеров. Благодаря совместной программе механизации сельского хозяйства сбор пшеницы в Зимбабве вырос более чем в три раза. Об урожае, технике и гостеприимной Беларуси теперь и в соцсетях рассказывает всем Араш Хонарджу. А его блог носит название «Дневник колхозника».

Екатерина Забенько, СТВ:

Я так понимаю, что колхозник тот самый – это непосредственно вы.

Араш Хонарджу, директор ОАО «Птицефабрика Велятичи»:

Добрый день, да, правильно думаете. Блог я веду. Название связано с тем, что я почти 10 лет работаю руководителем сельскохозяйственной организации в республике.

Екатерина Забенько:

Смотрите, как изменился статус, слово «колхозник» из насмешки превратилось в представление об успешном представителе сельскохозяйственной отрасли, коим вы и являетесь на сегодня.

Араш Хонарджу:

Абсолютно верно говорите. На сегодня то, что называется «колхоз», «колхозник» – это уже агробизнес. Это большой и серьезный бизнес, от которого иностранные инвесторы могут получить определенную прибыль. Соответственно, мой блог именно и целенаправлен на привлечение иностранных инвесторов в сельское хозяйство Республики Беларусь. Основная моя аудитория – это мои зарубежные коллеги, это иностранные инвесторы, и я через свой блог пропагандирую высокий уровень сельского хозяйства в Республике Беларусь.

Екатерина Забенько:

Уже много просмотров, поклонников?

Араш Хонарджу:

Просмотров хватает, но самое главное для меня – это моя целевая аудитория, это мои зарубежные коллеги, которые видят, что в Республике Беларусь сельское хозяйство действительно ведется на высоком уровне, что в Беларуси созданы максимальные условия для привлечения иностранных инвесторов, несмотря на, я бы сказал, агрессивную западную политику в отношении белорусской экономики.