Дмитрий Шевцов: коронавирусная инфекция не уйдёт, она останется с человечеством навсегда

Новости Беларуси. В студии «Большого города» Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска.
Илона Волынец, ведущая:
Можно ли говорить о том, что у нас в стране началась третья волна?
Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска:
По городу Минску мы уже можем констатировать, что у нас началась третья волна коронавирусной инфекции. Понимаем, что пошел наплыв пациентов не критический, но он уже есть.
Выше предыдущих периодов пошел рост заболеваемости, поступления пациентов в стационарное звено с коронавирусной инфекцией. Опять же с осложнением в виде пневмонии, других патологий в том числе. Люди попадают в отделение реанимации, попадают на искусственную вентиляцию легких. То есть ничего не поменялось со стороны второй волны. Поэтому мы все, жители не только города Минска, но и всей страны должны понимать, что коронавирусная инфекция во всем мире никуда не делась. Беларусь не может быть изолированной.
Дмитрий Шевцов:
Да, мы справились со второй волной, был небольшой перерыв. Это логично, то же самое было между первой и второй. Сейчас наступает третья волна коронавирусной инфекции, наступила уже. Чем отличается от всех предыдущих? У нас сейчас есть вакцина. Как бы ни говорили, какие бы страшилки ни рассказывали, мы все должны понимать, что это есть панацея от коронавирусной инфекции, от пандемии.
Коронавирусная инфекция никуда не уйдет, она останется теперь с человечеством навсегда. Она, возможно, перемутирует за какой-то промежуток времени. Она, возможно, станет абсолютно неопасной, как обычные парагриппы. Но в этот период мы должны защитить свое здоровье. Мы видим, медики, какие осложнения вызывает коронавирусная инфекция. Поэтому – прививаться. Вот сейчас начинается, буквально вот, я думаю, через какой-то короткий промежуток времени всеобщая иммунизация населения от коронавируса. Поэтому необходимо прививаться.
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