Дмитрий Шевцов: коронавирусная инфекция не уйдёт, она останется с человечеством навсегда

Новости Беларуси. В студии «Большого города» Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска.

Илона Волынец, ведущая:

Можно ли говорить о том, что у нас в стране началась третья волна?

Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска:

По городу Минску мы уже можем констатировать, что у нас началась третья волна коронавирусной инфекции. Понимаем, что пошел наплыв пациентов не критический, но он уже есть.

Выше предыдущих периодов пошел рост заболеваемости, поступления пациентов в стационарное звено с коронавирусной инфекцией. Опять же с осложнением в виде пневмонии, других патологий в том числе. Люди попадают в отделение реанимации, попадают на искусственную вентиляцию легких. То есть ничего не поменялось со стороны второй волны. Поэтому мы все, жители не только города Минска, но и всей страны должны понимать, что коронавирусная инфекция во всем мире никуда не делась. Беларусь не может быть изолированной.